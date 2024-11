YouTube wordt een deejay en gaat muziek aan elkaar mixen

De YouTube-functie heet Dream Track en er worden ook door AI-gegenereerde stemmen van artiesten gebruikt. Het gaat om bekende artiesten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben verleend, waaronder Demi Lovato, John Legend, Charlie Puth en Charli XCX. YouTube is er ook al een tijdje mee bezig: in juni startte YouTube al met het polsen van platenlabels om deze functie mogelijk te maken.

Dream Track

AI speelt een steeds grotere rol in de muziekwereld. Waar veel artiesten erop tegen zijn als AI hele nummers maakt met ‘hun’ stem, daar zie je de laatste tijd dat steeds meer artiesten het maar omarmen. Tot op zekere hoogte: dat zie je nu bij deze functie, maar bijvoorbeeld ook het feit dat het met AI afgemaakte nummer van The Beatles kans maakt op een Grammy krijgt eigenlijk weinig kritiek. If you can’t beat em, join em, zullen veel artiesten denken: AI verdwijnt echt niet zomaar.

Op Spotify wordt muziek die met AI is gemaakt geweerd, maar ook daar is AI van toepassing want je kunt er playlists mee maken of verrijken. AI doet dus zo langzamerhand steeds meer zijn intrede in de muziekbusiness, waarbij je het je kunt afvragen of er in de toekomst dan toch wel ruimte is voor een AI-nummer op 1 in de top 40.