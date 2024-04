Spotify komt met gepersonaliseerde AI-playlist die je zelf maakt

Spotify AI-playlist

Eerder kwam Spotify al met een AI DJ-mogelijkheid, maar het wordt nu wat leuker. Je kunt je straks een prompt schrijven om een playlist voor elkaar te krijgen. Een gloednieuwe playlist met muziek die je waarschijnlijk wel kent, of juist nieuw kunt ontdekken. Je mag lekker creatief aan de slag, bijvoorbeeld: “een playlist met nummers over konijnen” of “liedjes waarmee ik mijn partner een hint kan geven dat hij meer in het huishouden moet doen”. Je kunt het zo gek niet bedenken of Spotify kan er straks een playlist voor maken. Zelf komt het met “liedjes om mijn kat een serenade te geven” en “beats om een zombie-apocalypse te bestrijden”. Kortom: het kan vrij gekke kanten opgaan.

De prompt kan gaan over locaties, filmpersonages, kleuren, emoji, activiteiten en dieren, waarbij de AI vervolgens in de genres, stemmingen, artiesten en decennia gaat snuffelen voor nummers die erbij kunnen passen. Onze handen jeuken om ermee aan de slag te gaan, want we zijn benieuwd in hoeverre Spotify heel letterlijk gaat, of dat het wat subtieler wordt. Wel zou het rekening houden met je smaak: je kunt dus rekenen op playlists die wel in genres vallen die zelf vaak of graag luistert. Het voordeel is dat je ook nog kunt aanpassen, dus als Spotify met een veel te vrolijke playlist komt, dan zeg je gewoon: “Mag het iets melancholischer?” of als je vindt dat er te veel indiemuziek in staat, dan vraag je om “meer pop”. Uiteraard kun je nummers ook uit de playlist verwijderen.