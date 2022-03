​YouTube heeft heel veel geld over voor podcasters

Wat je nu veel ziet is dat podcasters simpelweg zichzelf dan filmen terwijl ze hun podcast opnemen. Je ziet dan dus gewoon een studio of een audioset-up en de persoon die de podcast maakt in beeld. Soms wordt er nog een bumper voor gezet met de titel van de podcast, maar over het algemeen verwachten luisteraars dus ook eigenlijk geen spannende beelden. Bloomberg schrijft dat YouTube nu dus geld spendeert aan podcasts met de hoop dat deze vaker van videocontent wordt voorzien. Het is nog niet officieel bevestigd door YouTube.

YouTube heeft natuurlijk een keuze gehad: ofwel meer doen met podcasts en het videogedeelte achter zich laten, of toch meer doen met video en mensen die podcasts maken dus overhalen om daar dan video’s bij te maken. Deze schoenmaker blijft bij zijn leest en wil dus dat creators video’s blijven maken. Daar heeft het ook flink wat voor over: het geeft zo’n 50.000 dollar voor mensen die hun individuele podcast ‘vervideoficeren’ en aan netwerken van podcasts wordt zelfs tot 300.000 dollar beloofd.

Grote namen van Spotify

Het is ook niet helemaal duidelijk welke regels en voorwaarden er worden gesteld aan de budgetten die YouTube uitdeelt. Het zou ons niets verbazen als het platform kiest voor exclusiviteit, want dat is waardoor Spotify steeds verder groeit met zijn podcasting. Dat heeft afspraken met Kim Kardashian, Prins Harry en Meghan en de in opspraak geraakte Joe Rogan. YouTube wil ongetwijfeld niet alleen maar een soort secundair kanaal zijn waar de ‘restjes’ van podcasts die eigenlijk voor Spotify worden gemaakt worden gezet.

Google wil in ieder geval niet aangeven wat het precies van plan is. Google is de eigenaar van YouTube en doet tot op heden vrij weinig met podcasts.