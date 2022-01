​Hoe Spotify verzeild is geraakt in social mediaproblematiek

Dat strijkt tegen de haren van verschillende mensen in, waaronder de Canadese zanger Neil Young. Uit protest heeft hij Spotify een ultimatum gesteld: Joe eraf of hij eraf. Er zijn zelfs meerdere podcastmakers en muzikanten geweest die de uitgave van hun nieuwe muziek of podcasts tijdelijk on hold hebben gezet, uit protest tegen dit vreemde Spotify-beleid. Helaas ving Neil bot: Spotify blijft achter Joe staan. En niet alleen Neil vangt bot: ook honderden artsen en wetenschappers die vorige week een open brief stuurden aan Spotify blijven met lege handen achter.

Het begon allemaal met de podcast van Joe Rogan waarin dingen worden gezegd over het coronavirus die niet gestoeld zijn op de wetenschap. Hoewel Spotify beleid heeft over misinformatie en op basis daarvan al vele podcasts offline zou hebben gehaald, liet het die van Joe toe. Spotify heeft met de bekende podcastmaker namelijk een heel exclusieve deal getekend waar waarschijnlijk veel geld mee gemoeid is: de beste man heeft elf miljoen luisteraars per podcast en is dus zeer invloedrijk.

Fake news in podcasts

Je zou het nooit verwachten van een muziekstreamingdienst die verder niet sociaal interactief is zoals een Facebook of een Twitter, maar het is nu toch in vaarwater gekomen dat we eigenlijk tot nu toe vooral kennen van social media. Grote social mediabedrijven liggen al jaren onder vuur door misinformatie. Donald Trump maakte een heleboel heisa rondom ‘fake news’ en rondom covid-19 lijken online platforms als Instagram en co te wemelen van de wappies die elkaar helemaal gek maken met halve waarheden en complete leugens.

Hier eindigt het echter niet voor Spotify, want inmiddels heeft het aangegeven om wel iets te gaan doen aan die verspreiding van misinformatie. Of Neil er helemaal tevreden over is, dat is onwaarschijnlijk. Het enige wat Spotify eraan gaat doen is een coronahub maken waarnaar luisteraars worden verwezen bij elke podcast die content over het coronavirus bevat. Hierin zie je onder andere linkjes naar betrouwbare bronnen en data van wetenschappers. Later deze week wordt de functie uitgerold.