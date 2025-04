Videomakers, Adobe laat je je beelden langer maken met AI

Adobe Firefly

Het maakt deel uit van Adobe Firefly, wat de AI is van Adobe. We schreven vrij recent nog dat Firefly er nu voor iedereen is. Het is gratis te gebruiken, maar Firefly in het algemeen zal over een tijdje wel geld gaan kosten. Nu biedt Adobe er nog vrij toegang toe. Dat is iets dat we sowieso vaker horen: Samsung zou zijn Galaxy AI ook nu nog gratis aanbieden, maar straks niet meer. Bij Samsung is die ‘straks’ waarschijnlijk in 2026, maar Adobe zou daar misschien sneller mee kunnen komen. Je moet dan Firefly Generative Credits gebruiken om de AI vragen te kunnen stellen. Heb je een abonnement op Premiere Pro, dan krijg je die credits ‘gratis’ op basis van je lidmaatschap. 2000 credits kost ruim 11 euro per maand met het Firefly-abonnement.

Daarnaast komt er een zoekfunctie waardoor je met AI veel sneller moet vinden wat je zoekt. Firefly analyseert beelden die je bewerkt in Adobe Premiere Pro en kan daardoor beantwoorden welke vraag je ook maar hebt. Wil je snel naar het moment in je video waarop je bijvoorbeeld een banaan eet, dan hoef je daar maar op te zoeken. De AI weet immers wat er op de beelden staat.

Tot slot is ook de ondertiteling beter gemaakt, kun je LOG- en RAW-bestanden direct omzetten naar SDR- of HDR-beelden en wordt ondertiteling sneller gegenereerd. En: het lijkt erop dat Nederlands daar ook toe behoort. Leuke dingen dus, die het monteren van video’s hopelijk wat creatiever maken.