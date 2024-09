Eén van de meest gepushte streamingabonnementen wordt duurder

Voor het gezinsabonnement geldt dat het van 17,99 euro naar een flinke 25,99 euro (!) per maand gaat, al kun je daarop dus wel met maximaal 5 gezinsleden kijken. Wel moeten die tot hetzelfde huishouden behoren. YouTube Music wordt ook duurder en kost nu 10,99 euro per maand in plaats van 6,99 euro. Voor Family geldt een prijsstijging van 3 euro: van 14,99 euro naar 17,99 euro per maand.

Wanneer betaal je meer?

Voor nieuwe leden geldt dat ze deze prijs nu meteen betalen, maar wanneer het voor huidige leden omhoog gaat is onbekend. Google stuurt daar een mail over wanneer het bijna zover is en die is op dit moment nog niet uitgestuurd. Nog even kijken voor de lagere prijs dus. Er zijn ook veel mensen die YouTube kijken met behulp van een adblocker, maar YouTube lijkt steeds meer blokkades in te bouwen voor mensen die dat doen. Video’s die niet meer afspelen bijvoorbeeld, al schijnt het (nog) niet voor iedereen te gelden.