Twitch wordt duurder in de mobiele app

Twitch doet zijn prijzen omhoog via de mobiele app. De gamedienst waarop je streamers kunt kijken is eerder dit jaar al duurder geworden, maar dat gold alleen voor de webversie: nu is het ook het plan om de mobiele app duurder te maken.

Twitch duurder

Het Tier 1-abonnement ging in juni van 4 naar 5 euro per maand. Hiermee kun je je abonneren op één kanaal en dat betekent dat je ook zonder advertenties kunt kijken naar de livestream. Vanaf oktober geldt het ook voor de mobiele app. Wil je dus via de mobiele app van Twitch een abonnement nemen op een streamer, dan ben je vanaf oktober iets meer geld kwijt. Er komt in euro’s waarschijnlijk 2 euro per maand bij, waardoor je op 6 euro uitkomt. Het was altijd duurder om je via de app te abonneren, maar dat was tijdelijk rechtgetrokken door de eerdere prijstoename van juni.

Dat doet Twitch niet om kijkers te pesten, maar omdat het zelf waarschijnlijk ongeveer 30 procent van zijn inkomsten moet afdragen aan Google en Apple. De twee techbedrijven hebben vrij hoge prijzen die ontwikkelaars betalen wanneer ze hun app in de App Store of Play Store willen hebben. Twitch rekent dit op die manier toch een beetje door aan de klant. Je kunt als je geld wil besparen dus beter via het web een abonnement afsluiten, omdat het dan om Google en Apple heengaat.

Thank you guys for joining me for my first ever painting stream! 😁🎨 it was super fun, we made lots of happy little mistakes n had a great time ❤️ pic.twitter.com/DBm6ywz25P — pokimane (@pokimanelol) July 22, 2019

Populairste streamers

Op dit moment zijn de meest populaire Twitch-kanalen die van Ninja, Ibai, Auronplay, Rubius, Kaicenat, Thegrefg, XQC, Tfue, Juansguardnizo, Shhroud, Elmariana, Elspreen, Pokimane. Je ziet hierbij heel duidelijk dat Spaanstalige streamers enorm in opkomst zijn. In Nederland wordt er ook heel fanatiek getwitcht, door onder andere Serpent, Milanknol, Morrog, GameMeneer, LinkTijger en YaraskyGaming.