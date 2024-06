Internet thuis wordt dit jaar weer duurder

Lekker thuis internetten wordt weer een stukje duurder in 2024. De drie grote providers maken allen hun prijzen hoger. Het is de bekende ‘inflatiecorrectie’, waarbij we kunnen rekenen op prijzen die vier procent hoger zijn dan vorig jaar. Er is ook een beetje goed nieuws: de prijzen stijgen niet zoveel als vorig jaar. Toen was het zes procent.

Duurder internet

Maandelijks betalen mensen tussen de 25 en 60 euro voor hun internetverbinding, maar met de prijsverhogingen van de laatste jaren is dat al gauw meer dan 100 euro meer per jaar. Overstappen.nl schrijft: “Vorig jaar kregen consumenten zelfs te maken met verhogingen van meer dan 8%. In de afgelopen 3 jaar zijn consumenten tot wel 138 euro per jaar meer gaan betalen voor hun internet abonnement.”

Dat is een flinke kostenpost die dit jaar dus iets minder hevig is, al is uiteraard een percentage van een bedrag dat vorig jaar al hoger is geworden ook relatief meer. De inflatiecorrectie is 3,8 procent, maar daar gooien de providers dus nog wel een schepje bovenop. Tegelijkertijd hebben ze vorig jaar iets rustiger aan gedaan, door in plaats van de 10 procent inflatiecorrectie voor verhogingen van 6 en 8 procent te kiezen.

Tips voor iets goedkoper internet

Ben je KPN-klant, dan heb je qua prijsstijgingen het minst geluk: je hebt dan in de afgelopen drie jaar in totaal 13,2 procent meer kosten voor je rekening gekregen. Leuk is anders. Er is wel iets te doen om te besparen op je internetrekening: je kunt kijken of je niet een iets te stevig abonnement hebt. Als je alleen woont, dan is vaak het goedkoopste abonnement voldoende. En moet je games echt zo snel downloaden, of is vijf minuten extra wachten niet zo erg?

Daarnaast kun je ook slim kiezen in je mobiele abonnement of in dat van je huisgenoten: hoe meer contracten van dezelfde provider er op één adres zitten, hoe meer korting je vaak krijgt. Dat zijn maandelijkse kortingen die soms 2,50 euro zijn, maar ook kunnen oplopen tot 7,50 euro. Lees voor meer tips ons artikel Zo kun je geld besparen op je internetverbinding. Je zou trouwens ook je data-abonnement van je telefoon kunnen gebruiken en een hotspot kunnen opzetten, maar dat is zeker in het kader van smarthome niet heel praktisch.