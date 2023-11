​Het snelste internet ter wereld gaat 1,2 Tbps

Is je internet te langzaam? Stel je voor dat je internet hebt dat 1,2 Tbps gaat. Momenteel is het normale internet in een Nederlands huishouden gemiddeld 142,5 Mbps: niet extreem snel, maar voor veel gezinnen en alleenwonenden is het helemaal prima. Je kunt er goed mee streamen en hier en daar wat downloaden. Het is daarom de vraag wat ‘s werelds snelste internet gaat doen: waar heb je 1,2 Tbps voor nodig?

I'm about to get 1.5 Gbps internet pic.twitter.com/1Br5hrCnDb — Dmitri Linkiewicz (@d_linkski) August 13, 2020

1,2 Tbps-internet 1,2 Tbps betekent dat er 1000 GB per seconde kan worden verzonden. Een bizar aantal als je beseft dat 142,5 Mbps betekent: 142000 kB. Een gigabyte is 1000 MB en een terabyte is dus 1000 GB. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat dat extreem snel moet zijn. Dit nieuwe en wereldwijd allersnelste internet ooit werd vandaag door Huawei en China Mobile onthuld. 1,2 Tbps: 1.200 Gbps dus. En dan te bedenken dat de maximale internetsnelheid die we in Nederland hebben slechts 5 Gbps is… We kenden Huawei ooit vooral van telefoons, maar inmiddels is het in Nederland vooral aanwezig met smartwatches (en telefoons, maar die hebben sinds het handelsverbod wat minder aanhang door het missen van allerlei Google-mogelijkheden). Echter is er nog een wereld waarin Huawei actief is, namelijk die van netwerktechnologie. Internet dus. Het heeft hier en daar bijvoorbeeld 5G-netwerken aangelegd en wordt ook wel geroemd om zijn innovaties op dat gebied.

Huawei en China Mobile Geen wonder dus dat het Huawei is dat met dit snelle internet op de proppen komt. Het zou een internetverbinding hebben gemaakt die 3000 kilometer lang is tussen de steden Peking en Kanton, aldus Bloomberg. De verbinding zou stabiel zijn en dat is indrukwekkend, zeker over zo’n lang stuk. Het lukt ons in Europa niet om hoger te gaan dan 800Gbps en dat is dan 200 kilometer. Bij ons is het Nokia dat daarvoor zorgt. Maar het is niet zo dat je daar nu heel direct de vruchten van plukt. Maar toch: als je telefoon nu wel eens teruggaat naar 4G in plaats van 5G, dan schrik je waarschijnlijk van hoe weinig de internetverbinding ineens nog doet. Afbeeldingen laden lukt soms zelfs niet eens: laat staan als je naar 3G teruggaat. Maar, geldt dat ook zo hevig voor thuisverbindingen? Ten eerste kun je dit waarschijnlijk niet heel binnenkort in je huis ontvangen, zo’n signaal: het duurt vaak lang voordat netwerktechnologie echt is ingeburgerd. Kijk maar naar hoe lang het duurt voordat we overal glasvezel hebben: dat heeft ook jaren nodig.

Dure apparatuur Ten tweede is die 1,2 Tbps ook wel heel erg snel. Je apparaat kan er waarschijnlijk weinig mee. Er wordt speciale apparatuur gebruikt in combinatie met de snelle internetverbinding: dure apparatuur. Het zal dan ook de eerste tijd, als het al wat gangbaarder wordt, vooral door bedrijven worden gebruikt die extreem veel grote hoeveelheden data moeten versturen. Het kan interessant zijn voor bijvoorbeeld datacenters: iemand die gewoon op goede kwaliteit games wil streamen of gemonteerde video’s wil doorsturen zal dit internet niet zo 1-2-3 nodig hebben. Wel kan sneller internet in het algemeen genomen betekenen dat dingen wat soepeler gaan. Zoals je vroeger bij inbel-internet in de jaren ‘90 nog moest wachten tot een pagina geladen was, zijn we nu al gewend dat je iets intoetst en plop: de site staat er meteen, en als het even kan ook nog in vol ornaat. Dat gaat wel veranderen naarmate er nog sneller internet wordt ontwikkeld.

5 GB-internet in Nederland Echter is 1 Terabyte zoveel: voor sommige mensen is het al een uitdaging om dit te vullen met alle foto’s die ze bijvoorbeeld in hun Google Drive of Google Foto’s hebben staan. Bij 5 GB-internet merk je waarschijnlijk al dat alles eigenlijk nagenoeg geen laadtijden meer nodig heeft. Aan de andere kant zien we wel dat gamemakers steeds meer ruimte vragen van bijvoorbeeld gameconsoles: als je een game zoals Call of Duty Modern Warfare à 175 GB moet downloaden, dan ben je daar in theorie zelfs met zo’n 5 Gbps-verbinding al in minder dan een minuut mee klaar. Kortom, zo’n snelle internetverbinding is voor ons niet echt nodig, maar je kunt je voorstellen dat een chirurg die aan de andere kant van de wereld is en een robot moet aansturen via het internet om heel secuur een operatie uit te voeren wel degelijk baat heeft bij een internetverbinding die zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie doorgeeft. Het kan dus levensreddende technologie zijn, al is dat natuurlijk wel op een indirecte manier.

China vs Amerika In ieder geval is het een grote winst voor China, dat door de Verenigde Staten en meerdere landen op de wereld toch wat in het verdomhoekje is gedrukt. Het laat zien dat het land wel degelijk grote sprongen maakt op het gebied van innoveren en dat het ook met een handelsverbod kan zegevieren. We zijn benieuwd wat we hiervan gaan terugzien in Europa: als Huawei en China Mobile al bereid zijn hun tech ook hier te implementeren (en dat ook mogen van Europese landen).