Bijna 40% van het internetgebruik op basisscholen is niet-educatief

Internetgebruik op basisscholen draagt lang niet altijd bij aan educatie, zo blijkt uit nieuwe gegevens. Anonieme cijfers vanuit de Myndr database bieden een inkijkje in het klassikale online gedrag van basisschoolgroepen in 2023. Daaruit blikt dat met name. social media en games prominente bronnen van afleiding zijn. Ook blijkt een gemiddelde klas een verdienmodel te zijn voor advertentieverkopers.

Internetgebruik op Nederlandse Basisscholen

Hoewel het verbod op mobieltjes vanaf 1 januari 2024 een stap voorwaarts is, pakt dit slechts een klein deel van een bredere problematiek aan. Uit de onderzoeksdata blijkt dat alle basisschoolleerlingen bij elkaar dagelijks zo’n 11,6 miljoen websites bezoeken. Daarvan zijn er ruim 4,3 miljoen niet-educatief. Dit gaat alleen nog maar over het internetgebruik op de laptops van de school. 1 op de 8 websites die leerlingen onder schooltijd bezoeken zijn online games, video’s en social media. Deze statistieken onderstrepen de uitdaging voor leerlingen om hun aandacht op het schoolwerk te houden.

Digitale Afleiding

Het verbod op het hebben van een account op social media onder de 13 jaar blijkt nauwelijks een belemmering voor bovenbouwleerlingen (groep 6, 7 & 8). Tijdens de gemiddeld 2 uur die zij elke dag op school online zijn, bezochten zij het afgelopen jaar meer dan 44 miljoen keer platforms zoals TikTok, Snap en Instagram. Video-sites en online games zijn met 261 miljoen bezoeken de grootste afleiders gedurende de schooldag.

Kindermarketing

Afleiding manifesteert zich in Nederlandse klaslokalen ook via ruim 2 miljard reclamebanners tijdens schooluren, wat neerkomt op 10.000.000 reclamebanners per dag. De intensieve kindermarketing genereert een aanzienlijke jaarlijkse omzet voor advertentieverkopers, ondanks dat gegevensverzameling van kinderen verboden is. Dat blijkt geen obstakel te zijn: de New York Times schreef drie weken geleden nog een artikel over Meta, waaruit bleek dat zij gegevens van miljoenen kinderen verzameld hebben.

Verhoogde werkdruk

Los van bovenstaande effecten, heeft het bezoeken van niet-educatieve websites tijdens de les ook een negatieve impact op het werk van leerkrachten. Dagelijks ervaren zij gemiddeld 126 digitale lesonderbrekingen door afleiding. Kijkend naar de reeds bestaande werkdruk voor deze onderbemande beroepsgroep, is dit aantal noemenswaardig. Scholen die rigoureus filteren en strenger handhaven, rapporteren minder werkdruk. Een goed voorbeeld is het Alfrinkcollege in Deurne, waar ze open sollicitaties ontvangen en een hoge waardering krijgen.