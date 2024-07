Worden je Temu-bestellingen straks duurder?

AliExpress is de ‘gouden oude’, toen stond er een grote fanbase op van Shein en nu is Temu hét helemaal. We bestellen vanuit Nederland enorm veel bij deze Chinese webwinkels en dat is de overheid een doorn in het oog. Ook lokale winkels worstelen met de enorme toename van online winkelen en dan juist de aanschaf van al die grappige, leuke dingetjes bij de Chinezen, net als bijvoorbeeld kleding. Het moet geremd worden, stelt het kabinet, en daarom wil het een hogere belasting gaan heffen.

Chinese webwinkels

In 2021 moesten mensen die graag via bijvoorbeeld AliExpress bestellen (Temu bestond toen nog niet) al wennen aan het verdwijnen van de btw-vrijstelling op pakketjes onder de 22 euro, maar binnenkort wordt het waarschijnlijk nog duurder om iets bij deze winkel te bestellen. De EU is bezig met nieuwe wetgeving op het gebied van invoering van artikelen en de Nederlandse overheid lijkt daar alvast een voorsprong op te willen nemen door zelf met beleid te komen. Beleid met de B van belasting dus: hogere heffingen op de pakketjes.

Shein ! Link kopieren lukt me even niet. Wil ik later wel voor je proberen hoor. Ze hebben er heel veel. Oh en bij deze zat ook nog een velletje met cute stickers .

Ben er super blij mee. Heb echt al veel water op. Ik ga goed op dit soort dingen haha pic.twitter.com/alb2fKa3EI — 💛minusss (@minus1971) August 14, 2023

Dat kan de overheid goed gebruiken, want er werden vorig jaar nog een kleine 9 miljoen bestellingen geplaatst bij Chinese webshops. Dit jaar hebben we in de eerste drie maanden van het jaar 102 miljoen euro uitgegeven bij Chinese webwinkels (nu.nl): 1,1 procent van de totale online uitgaven. En al die webwinkels hoeven geen importbelasting te betalen wanneer de pakketjes onder de 150 euro blijven. Dat is ook waarom je Shein-pakketjes vaak in meerdere delen aankomen: zo voorkomt de webwinkel dat het 17 procent belasting moet betalen.

Ik zou wel veel te oud zijn (ik weet het wel zeker) maar elke gek betaald hier 16 euro voor? #shein pic.twitter.com/WTxpjfeSab — Chantal 🌱 💙 (@altijd_anders) July 15, 2022

Temu en Shein

Mede daarom lukt het die winkels om hun producten zo goedkoop aan te bieden, al schijnen ze ook op veel producten geld toe te leggen om maar de harten te stelen van Europeanen. Als gaat gebeuren wat het kabinet wil, namelijk die vrijstelling weghalen (BNR), dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de prijzen van Temu en co. De winkel zal die extra kosten dan uiteindelijk toch echt moeten gaan doorbelasten naar de consument. Het is niet zozeer bedoeld om consumenten te pesten, maar het zou moeten zorgen voor een gelijker speelveld voor traditionele handel. Daar kunnen we inkomen: als bijvoorbeeld een winkel als Action of So-Low bij zijn Chinese leveranciers inkopen doet, dan betaalt het die invoerrechten wel. Het kan daardoor maar moeilijk tegen de ‘directe verkoop’ op.

Verse friet in de maak, gesneden met m'n nieuwe 'Temu tool'. Handig ding en mooie gelijkmatige frietjes. pic.twitter.com/rX1jjlLHxn — Ester Dammers (@ByEstrella) April 3, 2024

Dus ja, de Chinese webwinkels maken zich op voor een heftige periode. De een zegt dat het zeker pijn gaat doen, de ander maakt zich minder zorgen en denkt alsnog voor een vrij klein bedrag te kunnen leveren. Misschien omdat die pakketjes altijd vrij slecht worden gecontroleerd en menig webwinkel op het pakket een lager bedrag zet dan er werkelijk inzit, zodat de douane niet wordt gealarmeerd. Er zijn in een jaar tijd letterlijk 1 miljard pakketjes van 150 euro of minder ingevoerd in Nederland en 90 procent daarvan is Chinees.

5 en een halve euro op #temu….handig als je wil dineren terwijl je aan een rotswand bungelt, dan is opvouwbaar bestek een must. Ik kon dit niet laten liggen. Bergbeklimtouw van €3,88 vind ik toch een beetje tricky…#impulsaankopen #rotzooi #chineeswinkelentweet pic.twitter.com/fUb0Minv4t — Dave de zweefvlieger (@Dave76XXX) February 13, 2024

Wordt het echt duurder?

Kortom, de vraag of je Temu-bestellingen straks duurder worden, dat hangt af van de snelheid van de Nederlandse overheid. Shein is het Chinese bedrijf dat zich niet zoveel zorgen maakt, dus dat lijkt minder in de rats te zitten dan Temu met zijn relatief kleine marges. Die webwinkel voelt het dus eerder. We denken echter dat we vooralsnog weinig zullen merken van eventuele afname van het aantal bestellingen: er is al vaak gewaarschuwd voor dit soort winkels, mede door de ‘verslavende’ manier van werken, maar ook om hoe er met data wordt omgegaan, en ook dat houdt weinig mensen tegen. Nu zijn Nederlanders wel reactiever als het gaat om geld, dus wie weet, maar als de overheid hierin al met nieuwe regelgeving komt, dan zullen de webwinkels het waarschijnlijk heel geleidelijk in de prijs laten merken, als ze dit überhaupt al van plan zijn.