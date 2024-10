Alle nieuwe YouTube-video’s korter dan 3 minuten heten Shorts

YouTube Shorts mogen binnenkort drie minuten lang zijn. YouTube wandelt volledig in de voetsporen van TikTok, en dat is best grappig, want TikTok deed het juist om in de voetsporen van YouTube te wandelen.

TikTok versus YouTube

TikTok heeft menig social media- en videoplatform op zijn grondvesten doen beven toen het verscheen. Dat short format-type video sloeg zo aan, en dat is jaren later niet anders. Wel heeft TikTok ervoor gekozen om dat korte format te verlengen: je kunt nu ook veel langere TikTok-video’s maken, juist om een betere concurrent te worden van YouTube.

YouTube had vrij snel door dat creators die korte video’s leuk vonden om te maken, waardoor het snel is gekomen met een eigen antwoord op TikTok, Shorts. Handig, want zo konden creators hun content ook eventueel doorplaatsen op YouTube, of juist op TikTok. Shorts ging lekker, wat best speciaal is aangezien TikTok in principe al in dat gat in de markt was gesprongen.

Langere YouTube Shorts

Nu ziet YouTube dat mensen toch graag langere video’s willen maken, waardoor het heeft besloten om de lengte van YouTube-video’s uit te breiden. YouTube laat je Shorts maken van 3 minuten om je de kans te geven langere verhalen te maken. En, ook interessant: video’s van drie minuten worden nu automatisch onder de Shorts gezet. Interessant, want Shorts zijn meestal verticaal en gewone YouTube-video’s horizontaal.

Ook maken veel mensen horizontale YouTube-content, dus of hun content dan ineens een Short wordt genoemd, terwijl het 3 minuten lang is: dat zou gek zijn. Toch is het wel zo: alles wat straks wordt geüpload en langer dan een minuut is, ongeacht het formaat, is automatisch een short.

Vanaf 15 oktober

YouTube is veel bezig met Shorts: recent heeft het bijvoorbeeld een picture-in-picture-modus toegevoegd en nu wordt het dus mogelijk om niet meer shorts van maar 60 seconden te maken: maar juist van drie minuten. Dat is een flink verschil. Het is mogelijk vanaf 15 oktober, dus je kunt als creator nu vast langere video’s gaan maken en die vanaf 15 oktober uploaden.

Momenteel kun je in de Shorts-app nog geen video’s maken die langer zijn dan een minuut, maar dat zal YouTube ongetwijfeld gaan veranderen.