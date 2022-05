Zonnekrachtcentrale in de ruimte: kernreactors verleden tijd?

Zonne-energie halen we natuurlijk per definitie uit de ruimte: de zon is in de ruimte, die energie gebruiken we en dus kun je spreken van zonne-energie uit de ruimte. Echter doen we dat allemaal veilig en wel op aarde. Zou het niet veel slimmer zijn om zonne-energie dichter bij de zon vandaan te halen? Engelsen hopen in 2035 een kerncentrale in de ruimte te plaatsen. De twist is alleen dat het niets met kernenergie te maken heeft, maar met die zonne-energie. Betekent dat dat we onze zonnepanelen van het dak kunnen halen en dat we alle kerncentrales kunnen opdoeken?

Zonnepanelen in de ruimte

Laten we voorop stellen dat een zonnepaneel in de ruimte toch aanzienlijk effectiever is dan op aarde. Tegen de tijd dat een zonnestraal bij ons is gearriveerd is hij flink in sterkte afgenomen. Gelukkig maar, want wij zouden anders levend verbranden of op zijn minst huidproblemen krijgen. In de ruimte kan een zonnepaneel dertien keer zoveel energie in zich opnemen dan zijn collega’s op aarde.

Plus, hoe geweldig het ook is dat zonnepanelen binnenkort ook ‘s nachts energie kunnen genereren: het is op dit moment vooral overdag handig om zonnepanelen te hebben. In de ruimte heb je dat probleem niet, daar kan een zonnepaneel precies zo worden geplaatst dat de zon er altijd vrolijk in schijnt. De zonnepanelen worden echter niet zoals hun tegenhangers op aarde: ze worden aanzienlijk groter. Kilometers groot.