Zo gaat het na ISS werken met ruimtestations

Het International Space Station gaat in 2031 met pensioen. Dan wordt hij uit de ruimte gehaald en neergeplonsd in het ruimte-apparatenkerkhof in zee. De vraag die rijst is: wat gaat er dan gebeuren? Komt er een nieuw ruimtestation?

Tiangong

Waar het ISS nu een soort basis is der ruimtestations, is China’s Tiangong inmiddels ook in gebruik. Hoewel de Chinezen nog aan het bouwen zijn, is ‘hemels paleis’ (de vertaling van Tiangong) wel al operationeel. Echter is dat niet een alternatief voor het ISS, want dat is juist een initiatief van Rusland, de Verenigde Staten en Europa.

Het alternatief voor het ISS wordt echter al ontwikkeld, namelijk in opdracht van NASA. Er zijn in een soort aanbesteding meerdere bedrijven gekozen die de taak hebben om een nieuw ISS te ontwerpen. Het zijn er vier: Blue Origin, Axiom Space, Nanoracks en Northrop Grumman zijn uitverkoren om een nieuw ruimtelab te bouwen. Waarom NASA dat niet zelf doet? Omdat het zijn geld en tijd graag wil steken in de Mars- en Maanmissies die op poten zijn. Het is namelijk niet zo dat NASA alles betaalt wat de bedrijven bekokstoven. Een groot deel moet ook door die organisaties worden betaald.