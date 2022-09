Zijn antidepressiva straks geen pil maar een chip?

Er breekt een nieuw tijdperk aan voor technologie en de medische wereld. Natuurlijk werkt onder andere Elon Musk met zijn Neuralink al langer aan de mogelijkheid om hersengolven te kunnen ‘lezen’: deze tech is -voor zover we weten- nog niet bij een mens geïmplanteerd. Dat geldt wel voor een nieuw type antidepressiva.

Het implantaat wordt in het bot geplaatst, dus zweeft niet zomaar rond in de schedel. Het klinkt als een intens proces, zeker omdat er ook echt een laagje van de bovenkant van je schedel moet worden gehaald om het implantaat te plaatsen. Echter schijnt het minder intensief te zijn dan een implantaat dat echt in het brein wordt gezet. Het gaat dus niet in het ‘zachte’ deel en dat is toch wat minder griezelig.

De Amerikaanse startup Inner Cosmos heeft een oplossing ontwikkeld waarbij elektroden in het hoofd worden geplaatst. Die geven vervolgens elektrische pulseringen af die zouden helpen om depressies te verlichten. Het gaat daarbij om zware depressies, dus geen dipje of een lichte variant. Inner Cosmos lijkt er tot nu toe succesvol mee te zijn: het heeft toestemming gekregen om zo’n chip bij een persoon in de schedel te plaatsen.

Het voordeel aan deze oplossing is niet alleen dat hij -waarschijnlijk- zeer effectief is, het helpt ook om mensen niet van allerlei hormonen te voorzien die van nature niet in het lichaam aanwezig zijn. Bovendien heb je niet meer kans dat je ‘pil’ niet werkt omdat je hem vergeet in te nemen of bij ziekte uitbraakt: hij zit immers altijd in je hoofd. Hierdoor hoef je niet meer naar de apotheek, niet meer te bellen met de receptenlijn van de huisarts en kan medisch personeel bijvoorbeeld niet in de problemen komen wanneer het iemand niet op tijd of niet het juiste geeft.

Heb je een cognitieve stoornis, zoals een angststoornis of een depressie met suïcidale gedachten, dan kan deze chip een oplossing voor je zijn. Bovendien kan dat scala aan problemen om te helpen worden uitgebreid naar bijvoorbeeld dementie en ADHD. Hierbij is vooral dementie een waardevolle: als het Inner Cosmos lukt om dat onder de knie te krijgen, dan kan dat heel veel mensen helpen. Immers is er op dit moment nog heel weinig te doen aan dementie.

Ethisch verantwoord?

Aan de andere kant brengt het natuurlijk wel een heel ander onderwerp ter discussie, namelijk hoe we steeds meer androïdes worden. Mogen we onszelf wel zo aanpassen? Is het op de lange termijn niet gevaarlijk? Wie is aansprakelijk? Kan zoiets niet worden gehackt of op een andere manier worden aangepast met kwade bedoelingen? Ook is het de vraag hoe snel er wet- en regelgeving voor dit soort innovaties is.

Toch zijn er heel veel bedrijven mee bezig, waardoor we niet voor niets zeggen dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. Een tijdperk dat waarschijnlijk in vergelijking met andere techtakken van de langere adem is, omdat er nu eenmaal mensenlevens op het spel staan, maar waarvan we wel weten dat het mogelijk enorme verlichting kan bieden voor grote groepen mensen die dat goed kunnen gebruiken. We houden het in de gaten.