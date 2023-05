Wordt IRIS² de Europese concurrent van Starlink?

Het is zeker niet de eerste keer dat Europese organisaties nadenken over een alternatief, of concurrent, voor de satelliet internetservice van Starlink te lanceren. In de zomer van 2022 kondigden het Franse Eutelsat en Britse OneWeb nog aan dat ze nauwer wilden samenwerken om Starlink van Europese concurrentie te voorzien. Daar is (nog) niets van terechtgekomen. Vandaag duikt een nieuw, veel breder consortium, op die hetzelfde voor ogen heeft: een Europees alternatief voor Starlink. Het project heeft de naam IRIS² meegekregen, wat staat voor Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite.

Is er nog wel ruimte in de ruimte?

Uiteraard is ook de vraag of er nog wel genoeg ruimte in de ruimte is voor nog eens duizenden satellieten die allemaal in dezelfde ‘schil’ op 500 tot 600 kilometer boven het aardoppervlak zullen zweven. Het netwerk van Starlink, als het helemaal dekkend en op volle sterkte is, zal alleen al 42.000 satellieten de ruimte in schieten.

Zo ver is het nog lang niet, maar er zijn al meerdere keren berichten opgedoken van Starlink satellieten die te dicht in de buurt kwamen van andere satellieten, en zelfs het nieuwe Chinese ruimtestation. Stel dat daar straks nog eens enkele (tien)duizenden satellieten van IRIS² bij komen. Om nog maar te zwijgen van andere providers die wellicht met hetzelfde idee spelen. Zoals de Chinezen die zelfs van plan zijn 13.000 satellieten te lanceren voor een eigen internetservice die bovendien die van Starlink moet verstoren.

Natuurlijk, het is vooral een kwestie van goed plannen en uitvoeren. En het is dus ook goed dat niet iedereen met een raket zomaar wat satellieten de ruimte in mag schieten. Daar moet je een vergunning voor aanvragen. De uitgifte daarvan wordt door toezichthouders in de gaten gehouden. We mogen ervan uitgaan, of toch in ieder geval hopen, dat die hun (reken)werk goed doen.