Windows 12 wordt waarschijnlijk niet gratis

Nog een abonnement

Microsoft is niet bang voor abonnementsvormen, dat is immers ook hoe bedrijven betalen voor het gebruik van bijvoorbeeld Office 365. Maar het wil nu voor de nieuwe, grote upgrade van Windows geld gaan vragen. De Duitse website Deskmodder schrijft dat het bedrijf achter MS Dos dat van plan is. Het dook in de code voor Windows 12 en kwam daar toen achter. Gratis upgrades zijn dus voorbij: Microsoft is geen Apple. Het wordt betalen, of achterblijven dus. Hoewel, dat denken we: het staat immers in de code, al wil dat zeker niet altijd zeggen dat het dan ook gaat gebeuren.

Windows 11 was gratis voor iedereen die een pc of laptop had op Windows 10, waardoor het nogal een ommezwaai is. Overigens is er verder weinig bekend over Windows 12. De verwachting is dat er meer kunstmatige intelligentietoepassingen in zullen zitten, want dat is wel de buzz van het moment. Microsoft heeft dat bovendien al volop geïntegreerd in zowel zijn zoekmachine Bing als in Office. Misschien is het van plan om het volop in Windows 12 te doen om je nog productiever, en verwacht het daarom een tegenprestatie? Het heeft immers vrij diep in de buidel gegrepen om ChatGPT te kunnen integreren.