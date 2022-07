Micrtosoft overweegt een nieuwe strategie voor Windows versies

Windows is en blijft het meest gebruikte besturingssysteem voor pc’s en laptop’s. Je kunt er over twisten of het ook het beste systeem is, maar daar waag ik mij als notoire Mac-gebruiker niet aan. Als we de berichten van Windows Central, dat doorgaans goed ingevoerd is, mogen geloven, dan werkt Microsoft aan een nieuwe oude release strategie voor de volgende Windows versies. De softwaregigant zou namelijk weer terug willen naar driejaarlijkse versie-updates. Dat zou, als het klopt dus, kunnen betekenen dat Windows 12 in 2024 gaat verschijnen.

Geen halfjaarlijkse grote updates meer?

Het is de release-strategie die Microsoft tot de komst van Windows 10, in 2015, ook hanteerde. Vanaf Windows 10 koos Microsoft er aanvankelijk voor niet periodiek (elke drie jaar) een nieuwe Windows versie uit te rollen, maar over te stappen naar twee halfjaarlijkse grote versie-updates van hetzelfde OS. Een medewerker van de softwarebouwer liet zich destijds zelfs ontvallen dat Windows 10 de laatste versie van het OS zou zijn, die vanaf dan dus alleen nog door middel van halfjaarlijkse updates bij de tijd gehouden zou worden.

Echter, vorig jaar verscheen ineens toch een compleet nieuwe versie, Windows 11 dus. Zes jaar na de eerste release van Windows 10. Maar dat was toen niet de enige ‘verrassing’. Microsoft maakte bij de release van Windows 11 ook bekend dat het bedrijf vanaf nu elk jaar een nieuwe grote Windows update zou gaan uitrollen. Of dat ook betekende dat die nieuwe versie een vers versienummer kreeg, werd er niet bij verteld.