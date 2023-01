Chrome werkt binnenkort niet meer op vele Windows-computers

Windows en Google hebben je nog twee jaar gegeven, maar nu is het klaar. Je kunt niet meer op een oude versie van Windows gebruikmaken van Chrome. Dat heeft niet zozeer te maken met hoe hard Windows zijn eigen browser Edge pusht: het heeft gewoon te maken met de definitieve verhuizing van Chrome naar Windows 10 of nieuwer.

Google kondigde al enige tijd geleden aan dat deze veroudering eraan zat te komen. De nieuwe versie van Chrome is echt gemaakt voor Windows 10 en nieuwer en dat betekent dat Windows 7 en 8.1 nu officieel tot het rijk der digitale dinosaurussen behoren. Dat is jammer voor veel mensen, die expres voor deze Windows-varianten werken omdat bijvoorbeeld andere programma’s dan nog werken.

Heb je thuis een laptop of computer die draait op Windows 7 en Windows 8.1, dan kun je binnenkort niet meer veilig gebruikmaken van de Chrome-browser op je systeem. Je krijgt namelijk per 7 februari niet meer de nieuwste versie van Chrome. Op die dag komt Chrome 110 uit, maar die is zo nieuw dat het niet langer compatibel is met de verouderde versies van het besturingssysteem van Microsoft.

Uitgesteld plan

Echter is en blijft het een gevaarlijk iets. Zodra een app niet meer wordt geüpdatet, weet je eigenlijk niet of je nog wel veilig bent. Er hoeft namelijk maar één foutje of kwetsbaarheid in zo’n oude versie van de app te worden ontdekt, hackers gaan ermee aan de haal en infecteren voor je het weet je computer met allerlei virussen. Bovendien is het ook minder leuk: er komen voortdurend handige nieuwe mogelijkheden naar een browser en die krijg je dan ook niet meer, waardoor je een beetje in het verleden blijft hangen.

Toch is het niet zozeer die nieuwigheid die een probleem vormt, het is echt dat Chrome straks geen updates meer krijgt op die oudere Windows-versies. Dat is kwalijk, gezien de grote aantallen cyberaanvallen van de laatste tijd. Er hoeft maar één hacker één lek te vinden en het hek is van de dam. Of nou ja, het hack is van de dam. In ieder geval maak je je hele systeem eigenlijk kwetsbaar door die ene app te willen houden.