Gevaar: update nu je Google Chrome-browser

Als je Google Chrome gebruikt, zorg dan dat je zo snel mogelijk de laatste update van de browser installeert. De reden hiervoor is dat er door hackers misbruik wordt gemaakt van een zwakte in de software. Alleen door de update te downloaden en installeren, voorkom je dat je gevaar loopt.

Het geldt voor mensen die Chrome gebruiken op een Windows-systeem, Mac of Linux, dus vrijwel alle laptops en desktop computers moeten eraan geloven. Hackers schijnen zeer actief misbruik te maken van het zwakte, waardoor snelle actie gewenst is. Het gaat om exploit CVE-2022-3075 en Google heeft er gelukkig dus een oplossing voor, die in de komende dagen of weken naar de Chrome-browser komt. Mocht je dus nog geen ‘update’ rechtsbovenin zien schitteren, dan kan het zijn dat die er pas morgen is.

Chrome updaten is gelukkig vrij makkelijk. Er staat rechtsbovenin waarschijnlijk al ‘update’ en je hoeft hier alleen op te drukken om te zorgen dat je browser weer veilig is. Wel moet Chrome hiervoor opnieuw opstarten. Hoewel hij onthoudt welke tabbladen er openstonden, moet je dus niet net halverwege een formulier op die update-knop drukken. Wel hoef je je geen zorgen te maken dat je je tabbladen kwijt bent: hij gaat bij openen direct weer naar de juiste pagina’s zodat je binnen een paar seconde weer precies verder kunt gaan waar je gebleven was.

Bug fixen

Wat de bug precies inhoudt, dat is niet bekend, maar het zou te maken hebben met een databevestiging die uitblijft. Tenminste: bij Google is het wel bekend wat de bug inhoudt, maar het houdt dit bewust even voor zich tot het grootste deel van de mensen van de update is voorzien. Dit doet het om te voorkomen dat kwaadwillenden op ideeën worden gebracht en ook aan het hacken slaan.

Nieuwsgierig of je al de juiste versie van Chrome hebt draaien? Je hebt de volgende versie nodig: 105.0.5195.102. Je kunt zien welke update je hebt door rechtsbovenin naar de drie puntejs te gaan, te navigeren naar het hulpcentrum en dan ‘Over Google Chrome’ te kiezen. Je ziet dan of Chrome up-to-date is op jouw systeem. Misschien denk je: wat snel, een update, maar dat komt omdat een paar dagen geleden Chrome-versie 105 verscheen. Daar zaten al 24 beveiligingsoplossingen in, maar dat waren er toch te weinig. Het is dus niet gek dat Chrome weer moet updaten, het is voor het goede doel.