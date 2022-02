Google Chrome bevat flink lek: update je browser nu

Chrome updaten

Chrome wordt voorzien van ‘standaard’ updates, maar er is nu een noodupdate uitgegeven om de browser veilig te houden. De update is naar 3,2 miljoen gebruikers gestuurd, omdat er aanvallen dreigen. De update voor Chrome is herkenbaar aan zijn nummer: 98.0.4758.102. Hierin worden acht kwetsbaarheden opgelost. Google heeft namelijk ontdekt dat er een groot zwak was waar hackers al gebruik van maakten. Om met de woorden van Google te spreken: “Er is al een exploit voor CVE-2022-0609 in het wild gespot”.

CVE is een soort format waarin bedrijven zwaktes in hun software aanduiden. Deze specifiek van Google betekent dat een hacker toegang kan krijgen tot de code van een computer die wordt aangevallen. Reden dus om te zorgen dat je de nieuwste update op je computer of telefoon hebt staan, zodat hackers geen kans hebben om je een slachtoffer te maken.