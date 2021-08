​WhatsApp: deel je chatgeschiedenis tussen iOS en Android

Je kunt in WhatsApp een backup maken van je chatgeschiedenis, maar op iOS wordt die opgeslagen binnen iCloud. Android maakt gebruik van Google Drive en deze systemen staan er niet bepaald om bekend dat ze heel goed met elkaar communiceren. Echter lijken Apple en Google meer bereid om samen te werken voor de mensen: zo kwam Apple eerder al met een app waarmee je makkelijker van Android naar Apple kan overstappen en is Google nu bezig met een equivalent ervan (maar dan uiteraard de andere kant op).

De mogelijkheid van WhatsApp werd vandaag aangekondigd voor de nieuwe Z Fold 3 en Z Flip 3 van Samsung , maar komt in de komende weken ook naar andere Samsung-telefoons. Het blijft echter niet bij Samsung: het is de bedoeling dat de mogelijkheid naar alle Android-telefoons komt, al is het nog onbekend wanneer precies.

Eindelijk kan het: je gesprekshistorie van WhatsApp meenemen van iOS naar Android. Tegelijkertijd heeft Google een app in de maak waarmee je van iOS ook andere gegevens kunt overhevelen naar Android, dus het wordt steeds aantrekkelijker om van Apple’s ecosysteem over te stappen op Android.

WhatsApp-overdracht

Opvallend is wel hoe die nieuwe WhatsApp-overdracht plaatsvindt. Je zou denken dat dat via het internet gaat, maar niets is minder waar. Er wordt juist gebruikgemaakt van een fysieke Lightningkabel die overgaat naar USB-C. Dat betekent helaas ook dat iedereen die twee losse cloud back-ups heeft omdat die al eerder is overgestapt tussen de twee besturingssystemen, twee losse back-ups houdt. Ze worden niet samengevoegd tot één. Het gaat echt om mensen die voor het eerst overstappen van iPhone naar Android.

Mocht je je nog niet geroepen voelen om meteen een nieuwe vouwbare telefoon van Samsung te kopen om van deze mogelijkheid gebruik te maken, geen probleem. Andere Samsung-toestellen die op tenminste Android 10 draaien krijgen in de komende weken dezelfde behandeling en zullen dan dus ook je WhatsApp-chathistorie uit iOS verwelkomen. In ieder geval staan veel telefoongebruikers erom te springen, want naast het overzetten van contacten en apps is WhatsApp één van de grote redenen waarom mensen de overstap niet maken van iOS naar Android.

Fotocredits: terimakasih0