Wees de dj: Spotify komt met een grote upgrade voor je playlists

We hebben al vele jaren in Spotify de optie om muziek niet hard te laten stoppen (of zoals de artiest het bedoeld heeft), maar het juist in het volgende nummer te laten overlopen. Dat klinkt wat meer dj-achtig, maar Spotify dacht dat dat wel beter kon. Het komt daarom met de optie dat je het zelf kunt instellen.

Spotify laat je dj’en

Spotify laat je nu je eigen opties kiezen van hoe de overgang tussen nummers moet zijn. Je kunt daarbij kiezen voor verschillende opties, waaronder vervagen, ‘stijgen’ en mengen. Je kunt daarnaast het volume, het EQ en andere effecten toevoegen die dan op alle nummers in de playlist worden gebruikt. Je kunt zelfs zorgen dat het beste moment in elk nummer wordt gekozen om de transitie in te zetten. Spotify zal automatisch van elk nummer tonen wat de beats per minuut zijn en wat de toonsoort is.

Het is een interessante toevoeging omdat afspeellijsten een van de superpowers zijn van Spotify. Het platform draait heel erg om het ontdekken van nieuwe muziek aan de ene kant, maar ook juist het verzamelen van jouw favoriete muziek in afspeellijsten aan de andere kant. En die afspeellijsten maken was een paar jaar redelijk hetzelfde, op het feit dat je de afbeeldingen erbij kunt aanpassen na, maar daar komt nu dus een flinke upgrade voor.