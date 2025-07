Spotify-succes The Velvet Sundown is een AI-band, maar is dat erg?

Weet je nog dat we vanmorgen schreven over AI influencers en hoe je dat zelf ook kunt opzetten? Zoiets dus. Alleen is het uiteindelijke doel heel verschillend. Misschien maak jij straks AI om geld te verdienen, maar The Velvet Sundown doet het om een andere reden: een punt maken. Het is een ‘artistieke provocatie’ om de grenzen van het auteurschap, de identiteit en de toekomst van muziek te zoeken in het AI-tijdperk.

Artistieke provocatie

Wie er precies achter zit is onbekend. Een persoon genaamd Andrew Frelon (pseudoniem) heeft contact opgenomen met CBS en zegt dat hij de persoon achter deze hoax is. De band zou met de muziektool Suno zijn gemaakt. Echter kwam de band toen met een bericht dat Frelon de identiteit van de band zou proberen te stelen door interviews te doen zonder hiervoor toestemming te hebben. Hij zou niks met de band te maken hebben. Frelon bekende later dat dat klopt en dat hij de boel aan het flessen was. Maar ja, dat was de band in eerste instantie ook, toch?

Je zou het ook nog duisterder en gekker kunnen maken, namelijk dat de AI te slim is geworden voor zijn maker en er zelf allerlei gedrag op nahoudt. Of dat de AI zelfs ook Frelon heeft bedacht om zo nog bekender te worden. In ieder geval is het punt dat de band wilde maken, wie er nu ook nog maar achter zit, wel over de bühne; het is in het tijdperk van AI inderdaad heel moeilijk te bedenken wat de identiteit van muziek nu werkelijk is. Is dat erg of is dat wennen? We lijken de laatste tijd steeds meer naar dat laatste te gaan.

Het is toont ondertussen ook aan dat het moeilijk is om AI-muziek te herkennen: in principe zou Spotify dit normaliter tegen moeten houden, of begint ook dat platform zijn visie erop te veranderen?