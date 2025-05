Spotify test manier om sneller nieuwe muziek te ontdekken

Het is nog een experiment, want niet iedereen heeft het al, maar het lijkt wel serieus te worden getest door de Zweedse streamingdienst. Het voelt goed dat Spotify nu op een wat diepere manier bezig is met het aanraden van nieuwe muziek: de afgelopen jaren voelden de initiatieven waarmee het kwam toch wat kortstondig. Dit lijkt een stuk beter in elkaar te zitten en meer langetermijndenken te zijn. Geen gekke waarzeggersdingen, gewoon muziekaanraders op de plek waar je al bent voor je muziek.

Als je straks bijvoorbeeld de playlist R&B Mix opent, dan krijg je subgenres om te kiezen zoals neo soul en alternative R&B. Op die manier kun je naar je favo muziekgenre luisteren, maar deze wat meer toespitsen op je stemming. Soms heb je zin in hele glijerige R&B-liedjes, maar soms juist wat zieligers. Soms wil je dat muziek je stemming verbetert en soms wil je juist dat het je even extra melancholisch laat voelen: daar zijn dit soort subgenres perfect voor. Is toch net weer even een nieuwe manier om muziek te ontdekken, zonder dat je telkens met dezelfde ‘radio’ van een playlist zit.