​Wat is een dynamisch energiecontract en wat is het voordeel?

Het jaar loopt op zijn einde en dat betekent dat veel mensen hun energiecontract er weer eens bijpakken: wat verbruik ik? Kan ik niet beter ergens anders naartoe? Veel traditionele providers leveren grijze of groene energie en je kunt dan kiezen voor een variabel of vast contract. Maar er is inmiddels ook een heel nieuwe categorie providers opgestaan die een nieuw type contract bieden: het dynamische energiecontract. Dit is wat dat inhoudt.



Dynamisch energiecontract

Een dynamisch energiecontract is best heel anders dan de contracten die je van veel energieleveranciers gewend bent. Het zijn echt dynamische contracten: ze zijn altijd in beweging. Dat komt omdat ze niet gebaseerd zijn op een vaste prijs, maar de prijzen waarvoor stroom en gas worden verhandeld op de beurs. Elk uur zijn er andere stroomtarieven, terwijl dat bij gas iets minder hard gaat: die tarieven verschillen per dag als je een dynamisch contract hebt.

Een dynamisch energiecontract laat je nog beter zien welke prijsschommelingen er plaatsvinden op de energiemarkt. Je kunt je vast voorstellen wat daar de voordelen en nadelen van zijn: als de prijzen hoog zijn, dan betaal jij meteen die hoge prijs, maar als de prijzen laag zijn, dan ben je ook de eerste die ervan profiteert.

Bovendien kleeft daar nog een voordeel aan, want weten wat de energieprijs doet, betekent dat je energie slim kunt inzetten. Als het goedkoop is dus even die was draaien of je auto opladen, en als het duur is dat even laten (als dat kan). Een ander voordeel van een dynamisch contract is dat je geen risico-opslag hoeft te betalen. De leverancier heeft namelijk minder kans om met ingekochte energie te blijven zitten.

Actief bezig met je energiegebruik

Is het iets voor jou, zo’n dynamisch energiecontract? Waarschijnlijk wel, al moet je er wel rekening mee houden dat je energierekening niet meer zo stabiel is als je gewend bent. Zo fluctueren de bedragen veel meer dan met andere typen contracten. Vind je dat echter vervelend, dan zijn er ook mogelijkheden om dat te voorkomen, namelijk een vast voorschotbedrag betalen zoals je gewend bent van de andere typen energiecontracten. Je krijgt dan aan het einde van het jaar een afrekening waarin wordt gekeken of je maandelijks betaalde bedrag in totaal te hoog of te laag was.

Als je actief met je verbruik bezig bent, bijvoorbeeld omdat je duurzaamheid belangrijk vindt of omdat je graag wil zorgen dat energie zo min mogelijk kost, dan is zo’n dynamisch energiecontract perfect. Actiever bezig zijn met wanneer stroom goedkoper is en daar ook goed gebruik van maken, kan echt veel schelen. Bovendien is het soms ook veel logischer: we zijn opgegroeid met het idee dat in de nacht de daluren zijn en we daarom minder hoeven te betalen, maar mede dankzij zonnepanelen is het vaak veel voordeliger om juist op klaarlichte dag energie te gebruiken.

Mocht je deze winter nog overstappen op een dynamisch energiecontract, houd er dan rekening mee dat je daar wel een slimme meter voor nodig hebt. En realiseer je goed dat deze contracten in die eerste maanden dan relatief duur zullen lijken: de winter is immers prime time: je verbruikt dan over het algemeen de meeste stroom en gas. Je moet immers je huis warm stoken en bent sowieso wat meer binnen, dus dan worden er vaak ook meer apparaten gebruikt. Ook goed om te weten: het is aan de energieleverancier tegen welk tarief teruggeleverde energie wordt gesaldeerd, je moet natuurlijk wel beschikken over zonnepanelen mocht je daar gebruik van kunnen en willen maken. Wel moeten ze transparant zijn over wat er wordt teruggeleverd.

Kortom, als je iets meer dan gemiddeld met je energieverbruik en -tarieven bezig bent, dan is zo’n dynamisch energiecontract waarschijnlijk erg passend. Al kan het dus wel even wennen zijn.

