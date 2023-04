​Vanmiddag krijg je geld toe op je stroomgebruik

Negatieve energieprijzen

Moet je nog een was draaien, je auto of fiets opladen of een andere grote stroomverbruiker aanzetten, dan is vanmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur je moment. De inkoopprijs van stroom is in die periode namelijk -195 euro per megawattuur, wat zich doorvertaald naar -19,5 cent per kilowattuur. En daar komt ook nog eens energiebelasting en btw bij, waardoor je als consument op -8 cent uit. Hup, die vaatwasser aan, even die auto in de lader: vanmiddag heb je daar nog meer reden toe, ondanks dat het voor veel mensen nog steeds vreemd voelt om dat overdag te doen.

Echter moeten we in sommige gevallen af van het ‘daldenken’: de zon laat zich vandaag zien, dus is het met alle zonnepanelen die we in dit land rijk zijn veel logischer om vanmiddag stroom te gebruiken, nu het volop beschikbaar is, dan vanavond wanneer de zon weer aan de andere kant van de aardbol zit. Vorig jaar was het op 23 april de eerste keer dat er een negatieve consumentenprijs was voor energie. Toen was het voor het eerst ooit. Uiteindelijk bleek het niet al te vaak voor te komen: slechts 14 uur in 2022 was er een overschot aan wind- en zonnestroom waardoor het aanbod de vraag oversteeg.