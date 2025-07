Waarom gebruiken we nu geen zeppelins meer?

Als je tegen iemand zegt ‘zeppelin’, dan is de kans groot dat ze over een kinderzender op tv beginnen. Jammer, want de zeppelin was ooit een toonbeeld van innovatie. Wat is er gebeurd met deze vliegende sigaren?

Ferdinand von Zeppelin

Het is vandaag precies 125 jaar geleden dat de eerste vlucht van een zeppelin plaatsvond. Het was bij Friedrichshafen in Duitsland en het was een succes. Luchtschip LZ 1, ontworpen door Ferdinand von Zeppelin, steeg succesvol op en hing ongeveer 18 minuten in de lucht. Een groot succes dus, al had de landing wel wat voeten in de aarde: er waren problemen met de balans en de motor, waarna het gevaarte iets eerder moesten landen dan de bedoeling was. Maar: hij landde oke. Helaas heeft hij nooit echt ‘vleugels’ gekregen, want na twee testvluchten moest het project worden gestopt omdat het geld op was.

Toch hebben we daarna ook nog zeppelins gehad. Onder andere door meneer Zeppelin zelf, die vasthield aan zijn droom en in 1905 financiele middelen kreeg om de LZ 2 waar te maken, die op 30 januari 1906 de lucht inging. Echter crashte die door motorproblemen en harde wind. Gelukkig was de LZ 3 in de jaren daarna veel beter: tientallen keren steeg hij op en landde hij zoals het hoort. Het Duitse leger maakte er zelfs gebruik van als trainingsschip.