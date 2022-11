Waarom er voorlopig geen Nederlandse astronauten de ruimte ingaan

Astronaut worden: dat zit er momenteel even niet in voor Nederland. De European Space Agency ( ESA ) maakte deze week bekend dat André Kuipers nog wel even de laatste Nederlander in de ruimte blijft. Er zijn 17 astronauten gekozen en geen van allen is een Nederlander. Wel is er een Belg bij.

22.500 sollicitaties

Het was waarschijnlijk geen makkelijke keuze voor ESA, want het moest maar liefst 22.500 (!) aanmeldingen doorspitten om uiteindelijk te komen tot een selectie van 17 astronauten. Vijf van de astronauten zijn beroepsastronauten, 11 zijn een soort reserve-astronauten en er is één astronaut met een beperking. Het klinkt opmerkelijk dat ESA deze persoon apart noemt, maar het is onduidelijk wat de benoeming dan precies betekent voor die persoon, die overigens John McFall heet. Hij is verantwoordelijk voor het bestuderen in hoeverre iemand met een beperking astronaut kan zijn. Een lastige kluif: een beperking kan immers in veel vormen komen. John is door een motorongeluk een been verloren.

Hoe dan ook, onder die 17 mensen dus geen Nederlanders, maar wel een Belg. Dit zijn de geluksvogels: Sophie Adenot (Frankrijk), Pablo Álvarez Fernández (Spanje), Rosemary Coogan (VK), Raphaël Liégeois (België) en Marco Sieber (Zwitserland) zijn de beroepsastronauten. De mensen van het ‘Astronaut Reserve’ zijn Meganne Christian (VK), Anthea Comellini (Italië), Sara Garcia Alonso (Spanje), Andrea Patassa (Italië), Carmen Possnig (Oostenrijk), Arnoud Prost (Frankrijk), Amelie Schoenenwald (Duitsland), Aleš Svoboda (Tsjechië), Slawosz Uznański (Polen), Marcus Wandt (Zweden) en Nicola Winter (Duitsland). Nu is het natuurlijk jammer dat er niet uit meer landen een astronaut is gekozen, maar ESA is natuurlijk op zoek naar de perfecte combinatie aan vaardigheden.