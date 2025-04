Waarom er bij een rijke chipmaker als Intel veel banen verdwijnen

Nvidia

Wat ook niet hielp is de arrogantie van het bedrijf. Nvidia wilde heel bepalend zijn in de markt en gaf bedrijven niet zomaar korting als ze veel chips afnamen. Nvidia zou het bedrijven bovendien heel moeilijk maken om over te stappen naar een andere leverancier en dat zijn allemaal dingen waardoor de chipmaker zijn gunfactor verloor. En ja, als er dan concurrenten opstaan zoals AMD, die ook nog goedkoper produceert, dan zijn organisaties -hoe moeilijk ze dat ook wordt gemaakt- toch liever daarheen.

Dan was er ook nog een akkefietje met de Intel Gen 13- en Gen 14-processoren: die zorgden voor zulke zware crashes dat ze in diverse gevallen onbruikbaar waren geworden. Het duurde even voor Nvidia met een oplossing kwam, het hield bovendien zijn toon aan en maakte het kleiner dan het was. Dat helpt niet je imago te verbeteren, zeker niet als je een product maakt dat niet deugt.

AI

Op zich zijn er nog genoeg groeimogelijkheden voor chipmakers, zeker nu met AI (al beweert DeepSeek dat er echt niet zoveel chips nodig zijn). Tegelijkertijd is het afwachten of Nvidia de afgelopen jaren nog goed te boven kan komen. Het is een beursgenoteerd bedrijf dat zijn aandelen de laatste tijd enorm heeft zien kelderen. Het raakte in september 2024 in een dag zoveel geld kwijt: er zijn maar 27 bedrijven ter wereld die dat bedrag in totaal waard zijn (279 miljard dollar).

Je merkt het met die woorden van DeepSeek, maar ook met de tarievenoorlog van Trump: Nvidia is daar enorm gevoelig voor. Reden te meer om actie te ondernemen en zoveel mensen te laten gaan, in de hoop dat het zijn zaakjes weer op orde zal krijgen.