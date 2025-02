Klanten komen met plannen tegen de macht van Nvidia

Er zouden bij OpenAI zo’n 40 mensen werken aan de eigen chip. Zo kan het de miljarden euro’s die normaal naar onder andere Nvidia gaan, anders inzetten. Een slim plan, maar daarvoor moet het uiteraard wel met de chip op de proppen komen die ook daadwerkelijk beter is dan die van Nvidia.

DeepSeek

Naast OpenAI is er nog een bedrijf dat knabbelt aan de macht van de grote chipmaker. Het Chinese DeepSeek dat nu zo in opkomst is, zegt dat het voor zijn AI aanzienlijk minder chips nodig heeft. Dit zorgde ervoor dat de aandelen van chipbakkers flink daalden. Zelfs van fabrikanten van machines om chips te maken, zo merkten we zelfs in Nederland. Door sommige AI-bedrijven wordt in twijfel getrokken of de Chinezen wel helemaal de waarheid vertellen, maar in ieder geval wordt het serieus genoeg genomen om voor veel opschudding te zorgen in de wereld van AI. En daarmee eigenlijk in het algemeen in de wereld, nu AI op veel vlakken toch erg standaard is geworden.

Het rijke Nvidia zal waarschijnlijk niet meteen in de problemen komen door deze ontwikkelingen, maar het valt wel op dat er dit jaar alleen al meerdere activiteiten gaande zijn die de macht van Nvidia lijken in te perken. Al zal het waarschijnlijk nog vele jaren duren voordat daar de uiteindelijke resultaat van zichtbaar worden.