Virgin vliegt duurzaam naar New York

De SAF die voor deze vlucht gebruikt wordt, is voor 88 procent gemaakt van oude (plantaardige) vetten en voor de rest van afval uit de maïsindustrie. Voor de enkele reis naar New York vanuit Londen werden de tanks van de Boeing gevuld met 50 ton van die bio brandstof.

De ontwikkeling van bio brandstoffen is daarentegen al wat verder gevorderd. Dan vlieg je nog steeds met de bekende straalmotoren, maar met een brandstof die veel minder schadelijke uitstoot genereert. Hoe vergevorderd die ontwikkeling is, werd vanmiddag duidelijk, toen een Boeing 787 Dreamliner van Virgin Atlantic, volgetankt met 100 procent bio brandstof, of Sustainable Air Fuel (SAF), van Londen naar New York vloog.

We weten het inmiddels wel. Vliegen wordt alom gezien als een van de meest milieuvervuilende vormen van transport. De waarheid ligt uiteraard wat genuanceerder, maar dat een vliegtuig met vele duizenden tonnen kerosine de nodige uitstoot veroorzaakt, dat kan niemand ontkennen. Daarvoor wordt er ook hard gewerkt aan technologie en oplossingen om vliegen duurzamer te maken. Elektrisch vliegen, zeker over grote afstanden en met veel passagiers, heeft nog wel wat jaren van ontwikkeling nodig. Dat geldt ook voor vliegen op waterstof .

1 miljard liter kerosine per dag

Hoeveel schoner het vliegen op bio brandstof is, daarover verschillen de experts en klimaatdeskundigen nogal eens van mening. Optimistische berekeningen spreken over 70 procent minder impact op het klimaat, vergeleken met vliegen op gewone, fossiele, kerosine. Anderen, met name tegenstanders, noemen het vliegen op bio brandstof nu nog een vorm van greenwashing. Van de meer dan 1 miljard liter kerosine die elke dag door de luchtvaartindustrie ‘verstookt’ wordt, is op dit moment nog slechts 1 miljoen liter een SAF.

De kans dat uiteindelijk alle vliegtuigen op bio brandstof gaan vliegen is overigens nihil. Ten eerste wordt daarvoor momenteel nog veel te weinig SAF geproduceerd. Bovendien verwachten experts dat er nooit genoeg grondstoffen zullen zijn om elke dat 1 miljard liter SAF te kunnen produceren.





Dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel bijzonder dat er vandaag voor het eerst een passagiersvliegtuig op SAF de oceaan overgestoken is. Een beetje jammer was het wel dat er geen betalende passagiers aan boord waren. Alleen Virgin oprichter Richard Branson – die na alle ellende rondom Virgin Galactic wel weer een succesje kon gebruiken – en enkele hoogwaardigheidsbekleders vlogen mee.