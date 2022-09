Vijf jaar uitstel voor Chinees-Russisch passagiersvliegtuig

Dat het ontwikkelen van een (passagiers)vliegtuig bepaald geen sinecure is, zal niemand nog echt verbazen. We herinneren ons natuurlijk nog de problemen waar Boeing tegen aanliep tijdens, en na, de ontwikkeling van de 787 Dreamliner en 737 Max. En de iets ouderen onder ons zullen zich wellicht nog de vele problemen en vertragingen herinneren die Airbus opliep bij de ontwikkeling, en productie, van de A380. In China, waar copy-paste jarenlang de sceptor zwaaide als het gaat om het ‘zelf’ ontwikkelen van producten, zijn ze daar inmiddels ook achter. Het wide-body toestel dat daar ontwikkeld wordt, de CR-929, zal minimaal vijf jaar later haar eerste vlucht gaan maken dan oorspronkelijk gepland.

Meer tijd nodig

Voor de ontwikkeling van de CR-929 werkt het Chinese Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) samen met het Russische UAC (United Aircraft Corporation). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de CR-929 wellicht al in 2025 haar eerste testvlucht zou maken, met een mogelijke uitloop tot ergens in 2027. Die planning hebben de samenwerkende partijen nu laten varen. Gesproken wordt nu over op z’n vroegst 2030.

De afgelopen maanden was er nogal wat onduidelijkheid over de voortgang van het project. Dat had en heeft natuurlijk ook alles te maken met de oorlog die Rusland in de Oekraïne voert. Er deden geruchten de ronde dat Rusland, ondanks dat het land nog steeds goede vrienden is met China, zich uit het project wilde terugtrekken. Die speculaties zijn inmiddels door een woordvoerder van de Russiche overheid ontkracht. Feit is dus wel dat de ontwikkeling van het Chinees-Russische passagiersvliegtuig de nodige vertraging heeft opgelopen.