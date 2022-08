Qatar Airways heeft spijt van de A380

De enige redenen dat er nog steeds mee gevlogen wordt, zijn de hoge afschrijvingskosten van het vervroegde pensioen, en de personeelstekorten bij airlines waardoor ze min of meer gedwongen worden twee, of meer vluchten, ‘samen te voegen’ in één A380. Dat is gezien zijn capaciteit (maximaal 850 passagiers) nog het grootste voordeel en in de huidige situatie op de arbeidsmarkt een geluk bij een ongeluk.

Goed, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is dus geen overweldigend succesnummer gebleken. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen, waaronder Qantas, sturen de kist, veel vroeger dan goed is, met pensioen.

Qatar Airways is een van de luxere luchtvaartmaatschappijen die het luchtruim bevolken. In dat opzicht is het niet gek dat zij er, sinds 2002 toen de A380 live ging, tien aankochten. Inmiddels hebben ze spijt van die beslissing en overwegen ze serieus om de A380 met pensioen te sturen. De vervangers zijn al besteld, te weten de Airbus A350 en Boeings 787 en 777X. Die toestellen zijn niet alleen goedkoper in aanschaf, maar ook een heel stuk voordeliger in gebruik doordat ze zuiniger omgaan met kerosine.

Een A380 als ‘onderdelendonor’

Bij Qatar Airways hebben ze dus onlangs openlijk toegegeven, bij monde van de CEO, dat de aanschaf van de A380 vloot achteraf bezien een fout was. Niet alleen de hoge exploitatiekosten spelen de airline parten. Ook het gebrek aan reserveonderdelen, voor reparatie en onderhoud, is daar in de afgelopen twee jaar – onder druk van de wereldwijde tekorten aan grondstoffen en logistieke problemen – bijgekomen.

Het is zelfs zo kras dat Qatar Airways nu één A380 in de hangar laat staan als ‘onderdelendonor’. Hoe bizar is dat. Simpelweg omdat reserveonderdelen dus niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Tsja, en als je dan dus een kist van grofweg 300 miljoen euro aan de grond moet houden om te voorkomen dat de rest van de vloot straks ook niet meer kan vliegen, dan rijzen de kosten voor het in de lucht houden van dit toestel wel heel erg uit de pan. Daarmee rijst de vraag hoe lang we nog kunnen ‘genieten’ van de prachtige aanblik van opstijgende en landende A380’s.





Heb je er nog nooit in gevlogen? Dan zou ik niet al te lang meer wachten. Of je probeert je slag te slaan op de onderdelenveiling , later dit jaar. Dat is misschien ook wel een idee voor Qatar Airways om nog wat onderdelen te bemachtigen ;)