Vanavond zijn er in een keer 7 planeten te zien vanaf aarde

Er is iets vrij unieks te zien als je vanavond maar de lucht kijkt. Er zijn 7 planeten op een rij te zien. Dat er zo’n mooi rijtje bestaat gebeurt zelden. De volgende keer dat dit schouwspel vanaf aarde te zien is, dat is in 2040.

7 planeten spotten in één keer

Het is niet overal even goed te zien, en je moet net geluk hebben dat er geen wolken hangen, maar in principe kun je een dans van 7 planeten zien als je nu ongeveer maar boven kijkt. Het is sinds 18.18 uur te zien.

In januari waren er al regelmatig 6 planeten te zien die op een rij stonden. Nu krijg je daar dus nog eentje bij. Eerst waren het Uranus, Venus, Mars, Neptunus, Jupiter en Saturnus. Nu komt Mercurius ook even kijken. Wel is het waarschijnlijk niet de hele nacht te zien, maar vooral nu aan het begin van de avond. Saturnus is waarschijnlijk het slechtst te zien, want die hangt een beetje onderaan. Het loont dus om een hoge plek op te zoeken waarvandaan de horizon goed te zien is.