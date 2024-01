Zestig nieuwe levensvatbare planeten gespot

Het is een vraag waar we eigenlijk het antwoord wel op weten, maar waarvoor het bewijs nog nooit geleverd is. Is onze Aarde de enige planeet in het oneindige universum waar leven ontstaan is? Het heelal telt naar schatting 2000 miljard sterrenstelsels en een veelvoud daarvan aan sterren Het aantal planeten is zelfs schier ontelbaar. Volgens schattingen zijn er alleen in ons Melkwegstelsel, met 100 tot 400 miljard sterren, al 300 miljoen planeten waar leven zou kunnen ontstaan. En daar zijn er onlangs nog een paar bijgekomen. Daarmee lijkt de kans nihil dat alleen op onze Aarde leven ontstaan is.

85 koele kandidaat exoplaneten

Astronomen van de Universiteit van Warwick hebben bij een zoektocht door het heelal 85 kandidaat exoplaneten gevonden. Planeten die op een dusdanige afstand van hun ster (zon) staan, dat het er koel genoeg is om leven in stand te kunnen houden. Zestig van die planeten waren nog niet eerder ontdekt – door andere onderzoekers – maar het zijn allemaal zogenoemde ‘levensvatbare’ kandidaat exoplaneten.

De planeten zijn ontdekt met behulp van gegevens uit gegevens van NASA's Transitioning Exoplanet Survey Satellite (TESS). Qua grootte zijn ze vergelijkbaar met Jupiter, Saturnus en Neptunus in ons zonnestelsel. Ze zijn veel koeler dan de meeste kandidaat exoplaneten die tijdens de TESS-missie zijn gevonden.

Uiteraard is er met deze ontdekking nog steeds geen enkel bewijs dat er op een of meerdere van die planeten ook echt leven ontstaan is. De kans dat het bewijs daarvoor ook ooit geleverd gaat worden, is met onze huidige kennis en kunde eveneens nihil. Maar spannend is het natuurlijk wel.

Lange omlooptijden (jaren)

Met TESS kunnen wetenschappers dipjes in de helderheid van sterren waarnemen. Die stan bekend als zogenoemde ‘transits’ en worden veroorzaakt door objecten die voor de betreffende ster passeren. Zo kunnen wetenschappers exoplaneten identificeren en hun grootte bepalen. Normaal gesproken zijn er minstens drie transits nodig om op deze manier een exoplaneet te ontdekken en om te bepalen hoelang het duurt voordat ze om hun ster draaien – simpel gezegd, hoelang een jaar duurt.

De astronomen van de nieuwe studie, een internationale samenwerking onder leiding van Faith Hawthorn van de Universiteit van Warwick, hebben zich gericht op sterren waarbij slechts twee ‘dipjes’ per kandidaat exoplaneet waargenomen zijn. Dit resulteerde in ontdekkingen van exoplaneten met langere omlooptijden, wat de ontdekking van koelere exoplaneten. Een langere omlooptijd (jaar) kan immers duiden op een exoplaneet die verder van de ster staat waar hij omheen draait. De 85 kandidaat-exoplaneten doen er tussen de 20 en 700 dagen over om rond hun sterren te draaien, terwijl de meeste door TESS waargenomen exoplaneten een omlooptijd van 3 tot 10 dagen hebben.

“We hebben een eerste algoritme uitgevoerd om naar transits te zoeken op een steekproef van 1,4 miljoen sterren. Na een nauwgezet onderzoeksproces hebben we dit teruggebracht tot slechts 85 systemen die exoplaneten lijken te huisvesten die slechts twee keer in de dataset passeren”, vertelt onderzoeksleider Faith Hawthorn.