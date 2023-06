​TU Delft Hydro Motion Team racet met vliegende waterstofboot

Duurzame scheepsvaart

Het team bestaat uit 23 studenten die een jaar lang aan hun boot hebben gewerkt. De boot is door de studenten ontworpen, gebouwd, getest en zal dus nu ook meedoen aan de race. Echter gaat het niet zozeer om het winnen van een medaille of bokaal, het gaat om het winnen van aandacht. Het team wil graag aandacht voor duurzamere vaart en dat wil het aan de maritieme sector laten zien met dit technische hoogstandje. Of moeten we zeggen, technische hoogvlieger?

De Monaco Energy Boat Challenge is een beetje zoals de race met op zonne-energie werkende wagens: het is een wereldkampioenschap waarin allerlei teams hun best doen om te winnen van de anderen, door onder andere snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen. Het enige verschil is dat er aan de Monaco Energy Boat Challenge bedrijventeams meedoen en de TU Delft het enige studententeam is. Aan de andere kant hebben we al veel geweldige dingen uit Delft zien komen: het won enige tijd geleden nog de Hyperloop-wedstrijd (waarvoor het recent een gloednieuwe pod opleverde).