Vliegende waterstofboot van TU Delft

Afgelopen weekend heeft het TU Delft Hydro Motion Team een vliegende waterstofboot onthuld. Die boot vaart, of beter gezegd, vliegt over het water, aangedreven door waterstof. Ofwel, het is een zero-emission vaartuig waarbij geen schadelijke uitlaatgassen vrijkomen. Het enige dat een motor die op waterstof loopt uitstoot is water. Dus, als hij maar lang genoeg vaart, dan stijgt het waterpeil. Dat is een flauwe grap natuurlijk ;)

John Williams vaart op groene waterstof

De boot van het Hydro Motion Team maakt bovendien gebruik van groene waterstof. Dit betekent dat de waterstof geproduceerd is met duurzame energie en er dus geen broeikasgassen zijn uitgestoten gedurende het productieproces. Met de waterstofboot wil het studententeam laten zien wat de potentie van waterstof is in de maritieme industrie.

De boot werd tijdens de onthulling gedoopt. Dat werd gedaan door John Williams, de naamgever van de waterstofboot. John Williams is Energietrainer en werkt samen met voetbalclubs om deze te verduurzamen. Hij zet zich, net als het TU Delft Hydro Motion Team, in om mensen samen te laten werken aan een duurzame toekomst.