Tijdmachine - MS Dos: nooit meer terug, maar we kunnen niet zonder

Het heeft Bill Gates een van de rijkste mannen ter wereld gemaakt, en het heeft ons ook een enorme rijkdom gegeven. MS-DOS was een van de eerste besturingssystemen voor PC’s ooit. Het was niet veel als je het zag, maar het kon wel veel. We stappen in de tijdmachine en gaan terug naar het jaar 1975, naar MS-DOS.

The oldest known version of MS-DOS, 86-DOS, demonstrated by retrocomputing archaeologist #MSDOS #VintageComputing @TomsHardware https://t.co/XjJh0y0WGF

Het begin van het computertijdperk

Het was zwart, er stond in grijze letters ‘C:\> en daar moest je dan je ding in gaan doen. In MS-DOS deed je allemaal ‘commands’. Je kon bijvoorbeeld schrijven MSbackup, en dan werd het programma Microsoft Backup gebruikt om te zorgen dat je bestanden kon opslaan. Met Copy kon je een bestand kopiëren van de ene plek naar de andere en met Del delete je ze dan weer. Was je nieuwsgierig in welke folder je je op dat moment begaf (een beetje zoals het blauwe puntje op Google Maps om aan te geven waar je bent), dan koos je gewoon voor Dir en kreeg je een overzicht van de map waarin je werkte.

Het is voor mensen die het nooit hebben gezien bijna niet voor te stellen dat dat ooit alles was. Geen visuele pracht, weinig overzicht en vooral echt de ‘eentjes en nulletjes’ waar mensen het altijd over hebben als het om computers gaat. Het leuke is dat IBM het bedrijf was dat ooit startte met MS-DOS. Het wilde voor zijn IBM-PC eigenlijk een eigen besturingssysteem schrijven, maar moest toen het maar niet wilde boteren met Gates in gesprek voor hulp van Microsoft. Hij kwam bij een ander bedrijf QDOS tegen en kocht het voor 50.000 dollar om het zelf verder te ontwikkelen: tot PC-DOS. Als IBM Microsoft DOS zelfstandig aan derden verkocht, dan heette het MS-DOS.