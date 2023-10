Microsoft Word is 40 jaar: 10 weetjes over de tekstverwerker

Deze week is een historische week voor Microsoft, want op 25 oktober 1983 verscheen zijn wereldberoemde tekstverwerker Word . Dat betekent dat het programma inmiddels 40 jaar bestaat. Een flinke prestatie, vooral omdat het al decennia een van de meest gebruikte software ter wereld is. Reden voor ons om bij deze software stil te staan met een reeks leuke weetjes.

*me having the most hopelessly confounding microsoft word problem in recorded history* some lovely indian man with a youtube channel: pic.twitter.com/MkTzTgSTfW

3. De eerste versie van Word, die dus in oktober 1983 het levenslicht zag, was geschikt voor Xenix en MS Dos. Windows bestond toen namelijk nog helemaal niet: dat kwam in 1985 pas kijken.

REMEMBER CLIPPY FROM MICROSOFT WORD? THIS IS WHAT HE LOOKS LIKE NOW! pic.twitter.com/NxOA0ItK7y

6. Er is wel eens een hitsingle gemaakt over Word: een parodie op Limp Bizkits nummer Rollin, maar dan Scrollin, waarin allerlei mogelijkheden van Word voorbij komen. Dank Funny Music Project.

5. Veel mensen hadden een hekel aan Clippy, met zijn ongevraagde advies. Sterker nog, één van de ontwikkelaars van Word, Richard Brodie, zei dat zijn mening over Clippy het beste kon worden vergeleken met de mening van een kat over het nemen van een bad. Oef..

4. De officiële assistent van Word is natuurlijk Clippy , die eigenlijk Clippit heette. Het paperclipje, compleet met ogen en wenkbrauwen, sprong soms ineens het beeld in om je hulp te bieden. Clippy werd in Word 2007 ingeruild voor ‘Ribbon’, dat toch een stuk minder persoonlijkheid had.

Why can't Microsoft Word just let me rock? pic.twitter.com/WkGsCG67dN

Word vs WordPerfect

7. Word was een WYSIWYG-programma, dat staat voor What You See Is What You Get, wat betekent dat wat je op het scherm ziet in Word, ook daadwerkelijk zo uit de printer komt. Heel vroeger trouwens niet helemaal: toen waren de lettertypen op het scherm vaak minder mooi dan ze uit de printer kwamen rollen.

8. Microsoft Word was niet altijd de meest populaire tekstverwerker ter wereld. In de 80’s was dat WordPerfect. Echter veranderde dat in de jaren ‘90: iedereen maakte zijn scriptie, notulen en ander werk- en schoolwerk in Word.

9. Inmiddels is echter Google ook een populair tekstverwerkingsprogramma, omdat het eerder online beschikbaar was in de browser, volledig gratis is en veel mensen toch al een Google-account hebben (dat benodigd is om het te gebruiken).