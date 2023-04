Starlink weer iets goedkoper geworden

De satelliet internetservice Starlink is al geruime tijd beschikbaar in Nederland. En dat terwijl wij niet echt een land zijn dat zich tot de primaire ‘doelgroep’ van Starlink mag rekenen. Hier heeft immers bijna elk huishouden en adres wel toegang tot breedband internetverbindingen. Is het niet via de kabel of glasvezel, dan toch zeker via mobiel of DSL (het ouderwetse ‘koper’).

Starlink wordt steeds goedkoper ...

Starlink was voor Nederlandse begrippen bovendien een vrij duur alternatief. Naast de maandelijkse abonnementskosten, die aanvankelijk ruim boven de 100 euro lagen, moest je ook nog 450 euro neertellen voor de schotel en router. En dat dan voor een verbinding een downloadsnelheid van 'rond' de 100 Mbit/s (opgave van Starlink zelf) en 20 Mbit/s upload. Dat zijn snelheden waar we hier normaliter niet meer dan een paar tientjes per maand voor betalen.

Welnu, sinds de introductie van Starlink in Nederland, nu zo’n twee jaar geleden, is het tarief voor een abonnement en de schotel al flink goedkoper geworden. En daar is onlangs nog een prijsverlaging bovenop gekomen. Een abonnement op Starlink kost nu nog ‘slechts’ 65 euro per maand. De prijs van de schotel/router is verlaagd naar 300 euro.