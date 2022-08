Russisch ruimtestation ROSS is kleinschalig, maar met grote ramen

Sterker nog, al iets eerder. Recent schreven we al dat de Russen het ISS eerder zullen verlaten. De verwachting is dan ook dat er misschien weer een nieuwe space race ontstaat, zoals we die ook hadden in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. De Russen hadden de eerste mens in de ruimte, de Amerikanen de eerste mens op de maan. Nu zijn er ook meerdere space races gaande: ten eerste die over de eerste persoon op Mars (maar die neemt wat meer tijd in beslag).

Het eerste ruimtestation van Russische hand heet ROSS. Hoewel je zou kunnen denken dat Rusland hier pas sinds de spanningen rondom de Oekraïne-oorlog mee bezig is, is ROSS eigenlijk al jaren in ontwikkeling. Rusland weet natuurlijk ook al langer dat het International Space Station op zijn retour is. Of nou ja, gaat: het ISS wordt nog tot 2030 gebruikt. Rusland wil daarna liever een eigen ruimtestation hebben voor zijn kosmonauten.

Race van de ruimtestations

Ten tweede is er een ruimterace gaande op het gebied van ruimtestations bouwen. NASA heeft vier bedrijven opdracht gegeven een nieuw ISS te bouwen. Zou dat van de Russen beter worden? Het wordt wel wat kleiner: het is de bedoeling dat er vier kosmonauten komen te werken. Reuters laat weten dat ook ROSS in de baan rond de aarde zal zweven. In eerste instantie is het kleiner dan het ISS: de Russen starten met vier modules. Echter komen er op een later moment nog twee bij.

Ruslands grote space station-troef is dat de ramen groter zijn. Het International Space Station heeft relatief kleine ramen voor de veiligheid, maar hierdoor heb je niet zo’n mooi, wijds uitzicht. De Russen denken dat dat beter kan en maken dus flinke ramen in hun ruimtestation. Een ander verschil is dat het ISS altijd bemand is en het ROSS niet. Twee keer per jaar worden er voor langere tijd onderzoeken gedaan, maar er zijn dus ook periodes dat er helemaal niemand aanwezig is.

De lancering van de eerste modules vindt plaats in 2025 of 2026, met aansluiting van het laatste deel tussen 2030 en 2035.