Ruimtevaartorganisaties helpen Nederlands bedrijf met het meten van CO₂-uitstoot

Het Nederlandse deeptechbedrijf Caeli zet een volgende stap in het meten van de wereldwijde CO₂-uitstoot: de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en Netherlands Space Office (NSO) gaan het bedrijf helpen met het gebruik van satellietgegevens voor nog gedetailleerdere metingen.

Bedreiging voor de gezondheid

Luchtvervuiling is een bedreiging voor aarde en de gezondheid voor de mensen die er op leven. Zoals Caeli stelt, wordt 99% van de mensen in meer of mindere mate door luchtvervuiling getroffen. Denk aan daadwerkelijke sterfgevallen en luchtweg- en hartproblemen tot de beschadiging van ecosystemen en de verontreiniging van natuurlijke (water)bronnen en bossen. Het is dan ook van essentieel belang dat er maatregelen worden genomen, en die beginnen bij het in kaart brengen van luchtvervuiling – oftewel CO₂-uitstoot.

Caeli heeft als missie om deze problemen aan te pakken. Het Nederlandse bedrijf gebruikt daarvoor geavanceerde satellietoplossingen, zodat we de effecten op het klimaat beter begrijpen en uiteindelijk kunnen verminderen. Het delen van cruciale inzichten is de eerste stap in verandering.