Ruimtevaartorganisaties helpen Nederlands bedrijf met het meten van CO₂-uitstoot

Het Nederlandse deeptechbedrijf Caeli zet een volgende stap in het meten van de wereldwijde CO₂-uitstoot: de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en Netherlands Space Office (NSO) gaan het bedrijf helpen met het gebruik van satellietgegevens voor nog gedetailleerdere metingen.
Luchtvervuiling is een bedreiging voor aarde en de gezondheid voor de mensen die er op leven. Zoals Caeli stelt, wordt 99% van de mensen in meer of mindere mate door luchtvervuiling getroffen. Denk aan daadwerkelijke sterfgevallen en luchtweg- en hartproblemen tot de beschadiging van ecosystemen en de verontreiniging van natuurlijke (water)bronnen en bossen. Het is dan ook van essentieel belang dat er maatregelen worden genomen, en die beginnen bij het in kaart brengen van luchtvervuiling – oftewel CO₂-uitstoot.
Caeli heeft als missie om deze problemen aan te pakken. Het Nederlandse bedrijf gebruikt daarvoor geavanceerde satellietoplossingen, zodat we de effecten op het klimaat beter begrijpen en uiteindelijk kunnen verminderen. Het delen van cruciale inzichten is de eerste stap in verandering.
ESA en NSO hebben nu een substantiële financiering geleverd aan Caeli, waardoor het project Carbon Eye nog verder ontwikkeld kan worden. Met Carbon Eye is het mogelijk om via een combinatie van satellietgegevens en door Caeli ontwikkelde AI-technologie de CO₂-uitstoot per specifieke locatie frequent zichtbaar te maken.
Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de emissies van bedrijven en overheden. Denk aan raffinaderijen, chemische bedrijven, staalbedrijven en grootschalige landbouw en melkveehouderijen. De data die dit oplevert kan vervolgens gebruikt worden door overheden, bedrijven en organisaties om emissies inzichtelijk te maken en die gegevens toe te passen op Europese richtlijnen – bijvoorbeeld voor CO₂-heffingen, klimaatrapportages en risicoanalyses. De eerste resultaten van Carbon Eye worden in 2026 verwacht.
Caeli timmert al langer aan de weg op dit gebied: eerder ontwikkelde het de Air Quality Monitor, die al in diverse steden als Hilversum, Almere, Deventer en Tallinn – de hoofdstad van Estland – wordt toegepast. Diverse regeringen, waaronder die van Curaçao, maken ook gebruik van deze data om de luchtkwaliteit te monitoren en daar beleidsvorming op te baseren.
In 2021 bracht Caeli al de website www.luchtkwaliteit.nl uit, waar mensen kunnen zien hoeveel stikstofdioxide, ammoniak, methaan, ozon, koolstofdioxide, zwaveldioxide of koolstofmonoxide in een afgebakend gebied voorkomt. Ook is het mogelijk om een gebied gedurende een periode te monitoren om zo trends of veranderingen te kunnen vaststellen.
Voor ruimtevaartorganisatie ESA is het contract met Caeli een logische keuze: “Het is een goed voorbeeld van hoe gerichte steun voor innovatie direct kan leiden tot een levensvatbare commerciële oplossing voor een urgent wereldwijd vraagstuk. Door Carbon Eye te ondersteunen, ondersteunen we een bedrijf dat overheden en bedrijven wereldwijd kan helpen hun klimaatdoelen te behalen”, aldus Piera de Vito van ESA
Caeli is logischerwijs in zijn nopjes over de samenwerking en ziet het als erkenning van ruimteorganisaties. “Voor ons is het een belangrijke stap. We maken met Carbon Eye de stap van bewezen technologie naar een wereldwijd schaalbaar product”, zo stelt oprichter Martin Smit. “Carbon Eye laat zien hoe Nederlandse deeptech, met steun van ESA, internationale impact kan maken op het gebied van klimaatdata.”