​Ruimtetelescoop James Webb fotografeert bijzondere planetenparen

Zijn planeten net als zwanen? Als ze eenmaal hun levenspartner hebben gevonden, dan laten ze die niet meer los? Je zou het bijna denken als je de nieuwe bevindingen hoort op basis van de kiekjes van de James Webb ruimtetelescoop . Die fotografeerde planeten zo groot als Jupiter (de grootste planeet in ons zonnestelsel), die in paren lijken te reizen.

Nieuwe foto van James Webb

Mooi is hij he, die afbeelding boven dit artikel? Het is alleen niet helemaal realistisch: eigenlijk doen wetenschappers met de kiekjes van James Webb hetzelfde als sommige telefoons doen om te zorgen dat uiteindelijk de beste foto eruitkomt: heel veel plaatjes op elkaar leggen. De bovenstaande afbeelding is een mozaiek van 700 afbeeldingen die Webb in een week schoot. Het is ook gigantisch: een ruimteschip zou vier jaar nodig hebben om van de linkerkant van die afbeelding naar de rechterkant te reizen. En dan ook nog op lichtsnelheid.

Het kiekje is een pracht, maar het gaat natuurlijk om die planetenparen die te zien zijn. Astronomen hebben geen idee waar ze naar kijken, behalve uiteraard weer een prachtige foto van de telescoop die bijna twee jaar in de ruimte verkeert. Het is ook niet maar één paartje dat de telescoop op de gevoelige plaat legde: het zijn er wel een stuk of 80, allemaal reizend in paren. Ze worden ‘JuMBO’s’ genoemd: Jupiter Mass Binary Objects.