James Webb telescoop vindt bouwsteen voor leven op Europa

De James Webb ruimtetelescoop heeft ons in de 14 maanden dat hij actief is al heel wat fraaie plaatjes vanuit de krochten van het heelal gestuurd en bijzondere ontdekkingen gedaan. Webb is echter niet alleen bedoeld om in het verre verleden te kijken. De telescoop heeft onlangs een grote ontdekking ‘dichter bij huis’ gedaan. Wetenschappers van de NASA/ESA/CSA – de Amerikaanse, Europese en Canadese ruimtevaartorganisaties – hebben aan de hand van gegevens die door de James Webb zijn geregistreerd ontdekt dat er koolstof (carbon), in de vorm van kooldioxide (CO2) aanwezig is op Europa. Nee, niet ons continent, maar de op drie na grootste maan van Jupiter.

Europa wellicht bewoonbaar?

Carbon, of koolstof dus, is samen met water een van de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkeling van organisch leven. En de aanwezigheid van water op Europa, dat werd heel lang geleden al bevestigd.

Uit de nieuwe analyse astronomen blijkt dat de nu gevonden koolstof waarschijnlijk afkomstig is uit de ondergrondse oceaan van Europa. Zij zijn dus van mening dat de koolstof niet op de maan terecht gekomen is door een meteoriet of andere externe bronnen. Daarnaast is ook bekend dat dat de koolstof in astronomische termen, relatief jong is. Die constateringen bij elkaar hebben volgens de astronomen belangrijke implicaties voor de potentiële bewoonbaarheid van de oceaan op Europa.

“Op aarde houdt het leven van chemische diversiteit – hoe meer diversiteit, hoe beter. Wij leven op koolstofbasis. Het begrijpen van de chemie van de oceaan op Europa zal ons helpen bepalen of deze vijandig staat tegenover het leven zoals wij dat kennen, of dat het een goede plek voor leven zou kunnen zijn”, aldus Geronimo Villanueva van NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland.