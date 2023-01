Is er leven bij Jupiter?

Deze vraag kan voor Jupiter zelf met een volmondig nee beantwoord worden. De gasreus heeft geen leefbare atmosfeer. Toch gaat de Europese ruimtevaartorganisatie, ESA, op zoek naar leven in de buurt van Jupiter. Op drie van haar ijsmanen: Ganymedes, Europa en Callisto. In april wordt, als alles volgens planning verloopt, de ruimtesonde Juice gelanceerd. Die reist dan in acht jaar tijd naar de ijsmanen van Jupiter om daar met behulp van observaties en metingen te kunnen bepalen of er leven mogelijk is op een of meerdere van die manen.

Ganymedes is de eindbestemming van Juice

Juice is uitgerust met een tiental instrumenten voor de metingen en observaties. De benodigde energie wordt opgewekt met zonnepanelen aan weerszijden van de sonde. On totaal zal Juice 35 keer de drie manen van Jupiter bezoeken door er op relatief korte afstand langs te vliegen. De eerste jaren, nadat Juice bij Jupiter aangekomen is, zullen de manen bestudeerd worden vanuit een baan rondom de planeet zelf.

Daarna wordt de sonde in een baan rond de maan Ganymedes gebracht. Dat is de grootste van de drie ijsmanen – groter ook dan de planeten Mercurius en Pluto – en het hoofddoel van de Juice missie. Ganymedes is niet alleen de grootste van de drie manen, het is ook de enige maan in ons zonnestelsel met een eigen magnetisch veld.