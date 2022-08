Ruimtetelescoop James Webb schiet mooiste foto van Jupiter ooit

Het is geen houten plankje van de Xenos, geen epoyxschilderij en ook geen knikker. De bovenstaande foto is planeet Jupiter, op waarschijnlijk de mooiste foto die we ooit van de planeet hebben gemaakt. ‘Wij’ is misschien wat veel credit: James Webb maakte de foto. De ruimtetelescoop die sinds anderhalve maand volledig actief is op 1,5 miljoen kilometer bij ons vandaan, maakt het waar.

We zijn inmiddels vooral onze aarde gewend met zijn groen/blauw/grijze uiterlijk. James Webb bewijst nu dat er planeten zijn die veel mooier zijn dan die van ons. Jupiter bijvoorbeeld. Op de onderstaande foto zie je een iets uitgezoomde foto, waarbij je ook de bekende ringen kunt zien. Ze zijn misschien niet zo hevig aanwezig als in de gemiddelde cartoon, maar je ziet wel degelijk een tweetal wittige ringen om de planeet heen zweven. Je ziet op deze foto ook de poollichten en manen, naast de gigantische storm in het wit. Die storm is drie keer zo groot als onze aarde en is een nogal fanatieke windhoos: in de 17e eeuw werd hij voor het eerst gezien.

De ruimtetelescoop, die een klein beetje het pensioen betekent van de Hubble, werd kerst 2021 gelanceerd en is toen na al die kilometers te maken en zichzelf uit te vouwen (hij heeft een groot aantal goudkleurige delen om een zo goed mogelijke foto te kunnen maken) klaar voor actie. Actie hebben we vorige maand gezien toen NASA meerdere foto’s door James Webb onthulde. De ene nog mooier dan de ander: stervende sterren, de kraamkamer van de sterren: adembenemende dingen waren er te zien. Ruimte-elementen waardoor wij ons als mensheid alleen maar heel klein kunnen voelen.

Ontstaan van het heelal

NASA heeft overigens wel wat gephotoshopt aan de afbeelding. Dat is vooral om te zorgen dat de belangrijkste kenmerken van de planeet extra opvallen. De poollichten zijn rood en de nevel is geel en groen gemaakt. In ieder geval zijn wetenschappers verrukt over de prachtige kiek, omdat er zo ongelooflijk veel detail zichtbaar is. Zelfs die kleine heldere puntjes op de foto zijn iets: de maan Adrastea en de maan Amalthea. Deze foto gaat sowieso de boeken in als de mooiste foto van Jupiter die ooit is gemaakt, al kunnen we ons voorstellen dat James Webb nog niet klaar is met de planeet.

Echter heeft James Webb nog een ander doel. De telescoop moet met zijn foto’s meer antwoorden gaan geven op het ontstaan van het heelal de oerknal. Het apparaat is namelijk niet alleen voorzien van fotomogelijkheden, maar ook van infraroodsensoren en andere wetenschappelijke instrumenten om bijvoorbeeld ook metingen te doen. Straling bijvoorbeeld is een belangrijke factor in de ruimte. Aan de andere kant zal NASA die veelzeggende kiekjes waarschijnlijk minder snel prijsgeven: daarop moet het eerst goed studeren voor het met de grote antwoorden komt waar de wereld (en vooral de wetenschap) op wacht.