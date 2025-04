Rennende robots: 21 humanoïde robots doen mee aan halve marathon

Ze hadden hun eigen weg naast die van de menselijke lopers, maar het is echt gebeurd: mens en robot renden samen een halve marathon. Het evenement vond plaats in Peking en ziet er hilarisch uit. Het waren namelijk niet 21 dezelfde robots en allemaal hadden ze zo hun eigen manier van rennen.

Rennende robots

Sommige robots liepen geheel zelfstandig, met hier en daar wat hulp wanneer ze weer eens omvielen of de accu op was, maar er waren ook exemplaren bij die door de mens op afstand werden bestuurd. Het is natuurlijk de vraag of zo’n robot het sneller kan dan een mens: daar hoeven we nog niet bang voor te zijn. De snelste mens rende de halve marathon van Peking in 1 uur en 2 minuten: de snelste robot had daar 2 uur en 40 minuten voor nodig.

Die snelste robot was wel een opvallende verschijning: het is de Tiangong Ultra, die 1.80 meter is en 52 kilo weegt. De robot kan 10 tot 12 kilometer per uur rennen. Aangezien een halve marathon 21,1 kilometer is, heeft die robot er dus inderdaad ruim 2 uur voor nodig. De mens is dan toch net even sneller, maar ook wendbaarder.

Tiangong Ultra

Toch zijn de makers van de Tiangong Ultra zeker niet teleurgesteld: ze zijn blij dat de robot zulke lange benen heeft en een goed algoritme om de boel aan te sturen. Bovendien heeft hij het wel gewonnen van de robots, en aangezien dat er toch 20 waren als concurrentie, is het zeker een overwinning te noemen. Bovendien willen de makers de robot ook niet zo maken dat hij de mensen eruit rent, het gaat er vooral om dat ze wedijveren met andere robots.

Wij zien een heel ander doel: mensen vermaken. Het is hilarisch om de robots te zien rennen. De ene maakt kleine pasjes, de ander zwaait met zijn mechanische armpjes, het is heel grappig om te zien. En tussen die lange robots rent er dan ook een die twee keer zo klein is, maar ook humanoïde lijkt: het is een dolle boel. Er is een robot die een soort zilveren pak aan heeft, er is er een die op een vrouw lijkt qua gelaat, ze hebben allemaal zo hun eigen manier van bewegen: en helaas ook hun eigen manier van vallen. Een van de robots laat zelfs zijn begeleider het asfalt raken. Het is een doldwaas geheel dat gelukkig heel goed in beeld werd gebracht door Al Jazeera: