Robots laten van zich horen: van front-flips tot kung-fu

Robots zijn fascinerende apparaten. Veel AI-bedrijven denken dat ze nog veel beter kunnen, namelijk door de AI die ze maken ook in de robot te steken. Daarnaast worden we steeds beter in het begrijpen hoe een robot zijn balans kan houden. Dat was ook wel te zien in de video eerder deze week met de robotfiets. Maar er zijn deze week nog veel meer voorbeelden verschenen van robots die hun beste beentje voorzetten. We delen er 4 met je.

Unitree G1

Lees je kung fu, dan hoor je waarschijnlijk in je hoofd al dat liedje: ‘Everybody was kung fu fighting!’ Het leek al tijd raar dat iedereen aan het vechten was, maar de nieuwe robot G1 van Unitree laat zien dat het echt iedereen kan betreffen. De robot is op straat te zien terwijl hij allerlei gekke schoppen uitvoert. We vinden wel dat hij af en toe wel heel lichtvoetig lijkt, waardoor we twijfelen of deze robot niet een beetje hulp heeft gehad in de vorm van AI qua videobewerking, maar toch is het tof om te zien: en vooruit, ook een beetje creepy.