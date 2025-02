Na humanoïde robots is er nu ook een robotfiets

Menig bedrijf focust zich momenteel op de humanoïde robot, maar er is een bedrijf dat daar anders over denkt. Het maakte een fietsrobot. Of een robotfiets, dat definiëren laten we aan jou.

Robotfiets

Het is een fiets met dikke banden (een fatbikerobot?) zonder stuur, waarop een soort romp is bevestigd met een buis. De tweewieler kan niet alleen vooruitkomen en balans houden, het kan ook op een vrij hoge tafel springen en daar weer vanaf springen.

De robotfiets is ontwikkeld door het RAI Institute en wordt Ultra Mobile Vehicle (UMV) genoemd. Hij kan volgens RAI bochten maken, trucjes doen en in een keer tot stilstand komen. We hopen dus nog meer van deze bijzondere robot te zien.